Öt ok, amiért megvegyük és öt ok, amiért ne vegyük meg az új iPhone-t

Miért vennénk meg az iPhone 8 Plust?

1. Mert iPhone

2. Mert menő

3. A kamera

Nem vagyunk azok az iPhone-rajongók, akik képesek napokig sátrazni az üzletek előtt, hogy az elsők között vehessék meg az új iPhone-t, de azt el kell ismerni, hogy egy szép és jól összerakott készülék az iPhone 8 Plus. Bár ezzel nem mondtunk sok újdonságot, hiszen az Apple-nél mindig is kényesen ügyeltek a részletekre.Lehet, hogy a tudást tekintve felveszik a versenyt a kínai okostelefonok az iPhone-nal, de egy valamiben nagy előnye van az Apple-nek: hogy státuszszimbólum. A márkanévért pedig hajlamosak felárat fizetni az emberek. Már-már a luxuscikkekkel lehet lassan egy lapon említeni az iPhone-t (ha az iPhone 8-at még nem is, de az erősen túlárazott 1000 dolláros iPhone X-et biztosan), amit tipikusan azért vesznek meg fogyasztók, mert drága.Az Apple nagy figyelmet fordít a kamerára, gyakorlatilag iPhone teljesen ki tud váltani egy nem professzionális fényképezőgépet. Gyenge fényviszonyok mellett is jó képeket készít és ez az, amivel ki lehet emelkedni a tömegből, hiszen arra már szinte mindegyik alsóbb kategóriás okostelefon is képes, hogy természetes fénynél csúcsminőségű képeket készítsen. A duplalencsés kamera különleges fotóeffekteket tesz lehetővé, például játszhatunk a mélység-élességgel.

Forrás: Portfolio

Az iPhone 8 Plus kamerája kapott egy szoftverfrissítést is, új funkciókkal bővítve, amivel például műtermi hatású portréfotókat készíthetünk házilag.

Forrás: Portfolio

4. A kiterjesztett valóság

Az iPhone 8 Plusba került új processzor jobban támogatja a kiterjesztett valóságot, amit egyelőre játékokkal tudunk kihasználni. Az App Store-ban elérhető AR-játékok közül kipróbáltuk az AR Dragon nevű játékot, amivel saját sárkányunkat nevelhetjük, akár az irodában.

Forrás: Portoflio

5. A vezeték nélküli töltés

Miért ne vegyük meg az iPhone 8 Plust?

1. Hol a különbség?

Követve az iparági trendeket az iPhone 8 és a 8 Plus is megkapta a vezeték nélküli töltés lehetőségét, egy újabb lépéssel közelebb kerülve a vezeték nélküli világhoz, ami a jack-aljzat tavalyi eltüntetésével az Apple-nél is elkezdődött.A specifikációkat tekintve sok különbség nincs a tavalyi modellhez, az iPhone 7 Plushoz képest. Új chipet kapott a 8 Plus a szokásos éves ráncfelvarrás részeként, de a gyorsasággal és a gördülékenységgel már tavaly sem volt probléma.

2. Nem elég menő

3. Csak egy hónapig lesz érdekes

4. Az ár

Mivel a dizájn tekintetében is nagyon hasonló az iPhone 8 Plus és az iPhone 7 Plus, így pont az iPhone státuszszimbólum-jellege miatt nem éri meg megvenni. Kívülről nehéz megmondani, hogy egy iPhone 8 Plust vagy egy iPhone 7 Plust tartunk a kezünkben, így nehéz azzal kérkedni, hogy a legújabb, legdrágább iPhone-unk van.Az Apple idei nagy dobása a készülék tizedik évfordulójára készített iPhone X, ami november elején kerül az üzletekbe. Így az iPhone 8 és az iPhone 8 Plus csak egy hónapig lesz a "legújabb iPhone" és ráadásul mivel a tavalyi készülékekhez képest nagy újdonságot nem tartogatnak, hanem az iPhone X kapott új dizájnt, így ha valaki iPhone-t akar idén cserélni, akkor érdemes várni még egy hónapot az iPhone X-re.Az Apple-termékek erősen túlárazottak, az erős márkanévnek köszönhetően. Az iPhone 8 Plus itthon 303 ezer forinttól indul, ebből akár két Huawei P10-et tudnánk venni.

5. Mert iPhone

Pénteken került az üzletekbe az Apple két idei okostelefonja, az iPhone 8 és az iPhone 8 Plus, a jubileumi készülék, az iPhone X pedig november elejétől lesz megvásárolható. Az Apple ezúttal nem publikált értékesítési számokat a hétvégére, de egyes szemtanúk szerint lényegesen kisebb volt az érdeklődés idén, a sorok pedig rövidebbek voltak. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a nagy dobás, az iPhone X csak egy hónap múlva lesz kapható, így érthető, hogy aki új iPhone-t akar venni idén, az inkább kivár.



De ez akár jót is jelenthet az Apple-nek, ha az iPhone 8 helyett a drágább, feltehetően magasabb marginnal értékesíthető iPhone X-re váltanak inkább azok, akik a telefonjuk lecserélését tervezik. Az iPhone pedig az Apple legfontosabb terméke, a cég bevételének több mint felét adja, így ahogy az iPhone teljesít, úgy teljesít az Apple is.

A szofisztikáltabb okostelefon-használóknak fájdalmas tud leni, hogy az iOS egy zárt rendszer és kisebb a felhasználó szabadsága, illetve hogy a többi Apple termékkel együtt működik igazán gördülékenyen az iPhone. De az nem vitás, hogy ez kényelmes, így legalább annyira pozitívum, mint negatívum az iPhone-nal kapcsolatban.