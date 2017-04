Öt hónapos csúcson az arany ára 2017.04.07 18:49

A kezdeti esések után felpattantak az amerikai piacok, jelenleg az előző napi záróértéke közelében mozog a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq értéke is. Ezzel párhuzamosan az amerikai kötvényhozamok esni kezdtek, míg a menekülőtermékként is használt arany ára 1 százalékot emelkedett. Ezzel már 1272 dollárt kell fizetni egy uncia aranyért, amire legutóbb Trump megválasztása előtt volt példa, azaz 5 hónapos csúcsra emelkedett a sárga nemesfém árfolyama. A bombázás miatt az olaj ára is nagyot ugrott, az amerikai Wti típusú olaj hordónkénti ára 55 dollár fölé emelkedett.