Ötödszörre is elhalasztják a gigantikus német reptér átadását

Az RBB értesülése szerintTízből nyolc ajtónál át kell alakítani az irányítórendszert, és esetenként a berendezés vezetékhálózatának kicserélésére is szükség lehet. Az átalakítás időigényes és elengedhetetlen, mert az ajtók a tűzvédelmi rendszer részét is alkotják. Gondok vannak továbbá az egyik utasmólón a tűzoltó vizet permetező készülékekkel is.A munkálatokkal január végéig kellene végezni, hogy még az idén elindulhasson a forgalom a berlin-brandenburgi Willy Brandt nemzetközi repülőtéren (BER). A beruházásért és az üzemeltetésért felelős- áll az RBB beszámolójában.Az egykori NDK területén kezdett eddigi legnagyobb beruházás befejezéséreA tartományi rangú Berlin, Brandenburg tartomány és a szövetségi állam közös vállalkozásában épülő repülőtér kivitelezési munkálatai 2006-ban kezdődtek, és az első tervek arról szóltak, hogy 2011 novemberében megindul a forgalom a három kisebb berlini nemzetközi repülőteret kiváltó új légikikötőben.A tervezési és kivitelezési hibák miattés a hiányosságok sora miatt az is szóba került, hogy elbontják a 280 ezer négyzetméteres terminált és újrakezdik az építkezést.Meglehet, hogy, mert az évi 27 millió utas fogadására tervezett épületegyüttes szűkös lesz. Ezt jelzi, hogy a német főváros két működő repülőterén - Tegel, Schönefeld - tavaly 32,9 millió utas fordult meg, ami történelmi csúcs és 11,4 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A BER a frankfurti és a müncheni után a harmadik legnagyobb németországi repülőtér lesz, amikor elkészül.