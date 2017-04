OTP-vásárlás vagy vihar a fejben?

A német autók a jók

Engem imádnak a nők

Az RSI a legjobb indikátor

A szőke nők buták

Tőzsdézéssel nem lehet pénzt csinálni

Világunkat szűrőkön keresztül érzékeljük, amelyek kifejeződnek mindenben, öltözködésünktől kezdve, a viselkedésünkön át, egészen a tetteinkig. Ezeket a szűrőket hiedelemnek nevezzük. A hiedelem az egyén számára igazságként jelenik meg, egy határozott lelkiállapot, melynél fogva valamiben nem kételkedünk. A pénzzel és tőzsdével kapcsolatos hiedelmek szerepe meghatározó a tőzsdei sikerben. Tudatalattid hűen futtatja a különböző meggyőződéseid programjait, ezek mentén terelve élted.Mindenki csurig van töltve hiedelmekkel, még az is, aki azt gondolja, hogy ezek a pszicho izék távol állnak tőle. Lássunk is párat:A mindennapjainkban ránk zúduló információáradatból agyunk automatikusan azokat veszi figyelembe, melyek megerősítik hiedelmünket, vagy olyan adatokat, amiket már amúgy is tudunk, megvédve minket a belső konfliktustól. Ha az árfolyam emelkedésére számítasz, sokkal nyitottabb vagy azokra a hírekre, melyek ezt támasztják alá. A grafikonon is villámgyorsan azonosítod azokat a jeleket, melyek emelkedést vetíthetnek előre, ám a fekete gyertyákat, és minden mást, ami az árfolyam esetleges csökkenését valószínűsíti, figyelmen kívül hagyod. Amennyiben piaci összeomlást vársz, akkor azonban minden fekete gyertya hatalmasnak tűnik számodra, és így megerősítést nyer a tőzsdekrach elméleted.Ahogyan érzékeljük a környezetet, azt nagyban befolyásolja a tudatalattink. Amit érzékelsz, az nem teljesen ugyanaz, mint ami ott van ténylegesen, hanem inkább egy, a képzelőerőnk által felépített képződmény, tehát mi magunk hozzuk létre saját valóságunkat. Agyunk ilyenkor a vágyakozásainkat, vágyainkat és hiedelmeinket használja, hogy megrajzolja, kiegészítse a képet, ezért nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy amikor kereskedsz, akkor saját hiedelmedet adod vagy veszed.