Óvakodj a Snapchattől!

Különösen a fiatal felnőttek körében népszerű a Snapchat, a chat-alkalmazás, ami attól különleges, hogy a küldött fotók csak rövid ideig megtekinthetők és utána automatikusan törlődnek. A társaság azzal reklámozza szolgáltatását, hogy a felhasználóik szabadon kifejezhetik magukat és a pillanatnak élhetnek.A növekedési sztori megvan, tavaly hétszereződött a Snapchatet jegyző vállalat, a Snap Inc. bevétele az egy évvel korábbi szinthez képest. Viszont a veszteség is robbanásszerűen nő a cégnél, erre figyelmezett a német befektetők szövetsége (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) is.

A tervek szerint hatalmas részvénykibocsátás lesz, mintegy 3 milliárd dollárra tehet szert a vállalat a tőzsdére lépés során és 20 milliárd dollár körüli piaci kapitalizációt becsülnek a piaci szereplők. A német hatóság szerint elképzelhető, hogy szavazati joggal nem rendelkező részvényeket bocsátanak majd ki, ami azt jelenti, hogy az új tulajdonosok pénzt adnak a cégnek, de nem lesz beleszólásuk semmibe. A tőzsdére lépés után is az alapító, Evan Spiegel és a technológiai vezető, Robert Murphy fogják irányítani a céget.Ráadásul a részvények drágák is, P/S alapon 57-szeres szorzón kerülhet sor a részvénykibocsátásra.