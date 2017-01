Padlóra került az olaj

Lefelé mozdultak ma hajnalban a vezető ázsiai tőzsdeindexek, miután tegnap Amerikában is az eladók uralták a kereskedést, a kezdeti botlás után azonban valamelyest javult a hangulat, mostanra az indexek többsége már a pozitív tartományban van.A japán Nikkei 225 index közel 1 százalékkal került lejjebb, részben a jen erősödésének köszönhetően. A japán piacon a Toyota említhető meg külön is, mely emelkedésbe kapcsolt, miután a cég észak-amerikai részlegének vezetője közölte, a következő 5 évben 10 milliárd dollárt akarnak beruházni az USA-ban, hogy kielégítsék a keresletet és üzemanyag takarékosabb autókat fejlesszenek ki.Kínában is estek a részvényárak, azonban mostanra itt is csak minimális esés látszik a Shanghai Composite indexben. A legfrissebb adatok szerint decemberben 2,1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak Kínában, ami elmaradt a piaci konszenzustól, mely 2,3 százalékos növekedést vetített előre. A termelői árak viszont a várt 4,5 százalék helyett 5,5 százalékkal nőttek.Bár az utóbbi napokban mutatott erő után a dollárindex némileg korrigált, ez nem volt elég ahhoz, hogy megnyugtassa az olajpiaci befektetőket, az olajár tegnap 4 százalékot esett. A piac attól fél, hogy a rekordmértékű iraki nyersolaj export és a felfutó amerikai kitermelés kioltja az OPEC-termeléscsökkentési megállapodásának pozitív hatásait. Az amerikai WTI ma reggel minimális, 0,2 százalékos erősödést mutat, valamivel 52 dollár felett tartózkodik.