Paks 2: A vadakat zavarta volna, ezért a tanyák felé viszik a távvezetéket?

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete és az Európai Unió az IARC-besorolást alkalmazva az alacsony frekvenciájú elektromos és mágneses teret lehetséges humán rákkeltőként osztályozza. Állatkísérletek bizonyítják továbbá, hogy az extrém alacsony frekvenciájú elektromos és mágneses tér idegrendszeri zavart, stresszes állapotot, sőt fájdalmi tüneteket és memóriazavart is okoz.

A 400 kilovoltos, 45-50 méter magas oszlopokon futó vezeték a város déli iparterületére, a Mercedes-Benz Kecskeméten épülő gyáregységéhez is szállítja az áramot Albertirsa felől; a kétirányú vezeték arra is alkalmas lesz, hogy az új paksi atomerőműből továbbítsa az áramot.A lap cikke szerint a távvezetékek, illetve a hatalmas tartóoszlopok telepítéséről korábban egyáltalán nem értesítették a helyieket, sőt. A földmérők a helyiek elmondása szerint előzetes bejelentés nélkül jelentek meg néhány tanyán, és a polgárok érdeklődésére sem voltak hajlandóak elárulni, miért végzik a méréseket. Az utóbbi napokban viszont már elkezdtek érkezni a levelek a tanyatulajdonosok postaládájába, ezekhez egy aláírandó beleegyezési nyilatkozatot mellékeltek. A levél szerint az építési határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A vezeték útvonalába eső földek tulajdonosai számíthatnak kártérítésre, bár ennek összegét nem közölték.Az események Cegléd önkormányzatát is igencsak meglephették. Egy helyi portál, a Ceglédi Panoráma kérdéseire az önkormányzat sajtóreferense azt válaszolta, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) Zrt. kommunikációs osztályán érdeklődött, de onnan napokig nem kapott választ. A város fideszes polgármestere, Takáts László a helyi televíziónak adott interjújában arra szólította fel a tanyatulajdonosokat, ne írják alá a kiküldött beleegyezési nyilatkozatot. A lap értesülései szerint a vezeték eredetileg lakatlan, telepített erdővel fedett területen haladt volna át, ám annak tulajdonosa egy állami erdészet, a Nefag Zrt., amely jövedelmező vadásztársaságot működtet. Szerintük a nagyvadak vonulását zavarta volna a vezeték, ami a ceglédi - több tucat család lakókörnyezetét érintő - nyomvonalnál egyébként 8-10 kilométerrel rövidebb lett volna.A terület igencsak felkapottnak számít. A hobbitelkek mellett sok kisgyermekes, biogazdálkodással is foglalkozó család él itt, továbbá számos holland állampolgár települt ide. Van olyan tanya, amely Natura 2000-es természetvédelmi területen van, a villamosvezeték ezt vágja majd ketté.