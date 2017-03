Paks 2: a kormány máshogyan látja, mint az Európai Bizottság

Ragaszkodnak a rezsicsökkentéshez

Az Európai Bizottság paksi bővítést érintő hétfői döntésére vonatkozó kérdésre válaszolva Aradszki András a sajtótájékoztatón jogi nonszensznek nevezte, hogy az EU a paksi beruházás kapcsán korábban számon kérte Magyarországon a közbeszerzési eljárás hiányát.Amint arról beszámoltunk, az Európai Bizottság jóváhagyta a Paksi Atomerőmű bővítésére irányuló beruházást. A Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a Magyarország által a Paks 2 megépítéséhez nyújtott pénzügyi támogatás állami támogatást tartalmaz, azonban az uniós állami támogatási szabályok értelmében és a Magyarország által a versenytorzulás korlátozása érdekében vállalt kötelezettségek alapján jóváhagyta ezt a támogatást. Döntésével ugyanakkor a Bizottság azt is egyértelművé tette, támogatás nélkül a projekt valószínűleg nem állna meg saját lábán. A mostani döntéssel gyakorlatilag az összes jelentősebb akadály elhárult a mintegy 12 milliárd eurósra becsült bővítési projekt elől. Gyakorlatilag már csak a népszavazás kiírásában bízhatnak a beruházás ellenzői.Magyarország továbbra is ragaszkodik a lakossági áramárak tagállami szabályozásához, ezt több más uniós tagállam is támogatja, ellentétben Brüsszel véleményével - fogalmazott az államtitkár egy másik témában. Az energiaunió a tervek szerint a piac támogatására hivatkozva kivezetné a lakossági áram árának tagállami szabályozását, miközben az ellátás felelősségét továbbra is a tagállamoknál hagyná az unióban - mondta. Az államtitkár szerint a lakossági fogyasztókra vonatkozó tagállami szabályozás nem zavarja az elektromos áram piacát, és nem ellentétes az alapdokumentumokkal, így az energiaunióval sem. Hozzátette, hogy a versenynek nem a lakossági fogyasztóknál, hanem a nagykereskedelmi piacon kell megvalósulnia.Elmondása szerint a magyar kormány ezzel nem ért egyet, a drasztikus és gyors kivezetés ellen több tagállam, például Franciaország és Szlovákia is felszólalt. Utalt arra is, hogy 2010 és 2015 között csak azokban az EU-tagállamokban nem drágult a villamos energia a lakosság számára, ahol szabályozták az árakat, tehát a piaci alapú szabályozás az árak emelkedésével járna együtt. Magyarországon ma az egyik legalacsonyabb az áram lakossági ára Európában, a szabályozást mellőző országokban pedig az elmúlt években átlagosan 20 százalékkal emelkedett - ismertette.Az államtitkár aggályosnak nevezte azt is, hogy Brüsszel korlátozná az energiamix megválasztásának jogát, mivel a szénszegény energiatermelési módokat eltérő súllyal veszi figyelembe, a megújuló energiának nagyobb kedvezményeket biztosít, mint a nukleárisnak.