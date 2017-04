Paks 2: Ausztria sem tudja megakadályozni a kormánybiztos szerint

Bizottsági igen a miniszterjelöltre Támogatta az Országgyűlés gazdasági bizottsága a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterjelölt kinevezését keddi budapesti ülésén. A testület Süli Jánost kilenc igen szavazattal és három tartózkodással alkalmasnak találta a posztra. Orbán Viktor miniszterelnök múlt hétfőn jelentette be a parlamentben, hogy tárca nélküli minisztert nevez ki a paksi atomerőmű-beruházás irányítására, illetve az azzal kapcsolatos térségfejlesztési feladatok koordinálására. A jelölt Süli János, Paks polgármestere (Néppárt); a villamosmérnök végzettségű szakember 31 éven át, 2011 végéig a paksi atomerőműben dolgozott több pozícióban, egyebek mellett vezérigazgatóként, illetve vezérigazgató-helyettesként. A paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszteri poszt létrehozásáról szóló kormányrendelet-módosítás múlt szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben, a szabályozás csütörtökön lépett hatályba.

"Nem vagyunk olyan szerencsés helyzetben, mint az energiatermelésre használható hegyi folyókban bővelkedő Ausztria. Számunkra az atomenergia jelenti egyetlen olyan szén-dioxid-mentes energiaforrást, amelyik időjárástól független módon stabilan képes fedezni szükségleteinket " - fejtette ki. Emlékeztetett rá, hogy Pakson négy, 1982 és 1987 között épített atomreaktor blokk termel áramot. Az eredetileg 30 évre tervezett élettartamukat 20 évvel hosszabbították meg, a következő évtizedben épülő két új blokk ezeket fogja felváltani a 2030-as években.A Der Standardnak arra a felvetésére, hogy Ausztria tiltott állami támogatásra hivatkozva esetleg perben támadná meg a paksi atomerőmű bővítését, Aszódi Attila hangsúlyozta, hogy az osztrák kormánynak erre ugyan minden jogi lehetősége megvan, de a magyar vélemény szerint nem fog sikerrel járni. Magyarország mindenesetre reméli, hogy a jószomszédi viszony fenntartása érdekében Ausztria belátja, hogy a többi uniós tagországhoz hasonlóan Magyarországnak is jogában áll saját magának eldöntenie milyen módon fedezi energiaszükségletét. A kormánybiztos rámutatott: az Európai Bizottság másfél évig tartó tüzetes vizsgálatnak vetette alá a Paks 2 beruházást, mielőtt zöld jelzést adott volna annak.Ellentétben azzal, amit Paks 2 kritikusai állítanak, paksi beruházással semmilyen "orosz befolyás" nem jár együtt - hárította el Aszódi Attila az osztrák lap Moszkva politikai szerepét firtató felvetését. Elmondta: a fővállalkozó az orosz Roszatom leányvállalata, az Atomstroyexport számos nemzetközi alvállalkozóval végzi majd el a kivitelezést. A Paks 2 erőmű tulajdonosa és üzemeltetője pedig száz százalékban egy magyar állami vállalat lesz.A szerződés nyilvános - emelte ki a kormánybiztos - abba bárki betekinthet, a hitel pedig semmilyen politikai feltételhez nem kötött. A projekt finanszírozása egyszerűen azért történik orosz hitelből, mert kivitelezéshez szükséges speciális hitelkonstrukcióhoz nagyon nehéz egyéb finanszírozási forrást találni. A kivitelezés tíz évig tart, a hitelt pedig 21 éven belül kell visszafizetni. Mindemellett bármikor lehetőség lesz előtörlesztésre, ami rendkívül kedvező a magyar fél számára - mutatott rá a kormánybiztos.Hangsúlyozta: a régióban minden egyes ország importál Oroszországból energiát, Ausztria és Szlovákia is orosz gázt vásárol, Németország megépítette az Északi Áramlatot, és már terveket sző a második vezetékpár lefektetésére is. A gázimport pedig jóval nagyobb energiafüggőséget jelent, mint egy atomerőmű építése, melynek üzemeltetéséhez szükséges fűtőelemeket évekre előre be lehet szerezni és biztonságosan tárolni - emelte ki. "Ha nem építünk atomerőművet, akkor földgázt kell majd többet importálnunk energiaszükségletünk fedezéséhez" - mutatott rá a kormánybiztos.