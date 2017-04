Paks 2: ez lesz az új miniszter feladata

A kormányközeli napilap szerint az új tárca nélküli miniszter kinevezése nem érinti Aszódi Attila kormánybiztos megbízatását, aki marad a jelenleg is betöltött pozíciójában, vagyis továbbra is ő felel a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár területe a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezetének keretein belül pedig az általánosabb energiaügyi kérdések.Amint megírtuk, Orbán Viktor hétfőn a parlementben Szél Bernadett, az LMP társelnöke kérdésére válaszolva jelentette be , hogy a következő napokban tárca nélküli minisztert nevez ki Paks 2 kérdéseinek összefogására és irányítására.Miután az Origo kiszivárogtatta, hogy az új tárca nélküli miniszter valószínűleg Süli János, Paks polgármestere lesz, az érintett megerősítette az értesülést. Süli János még nem tudja, mikor kezdődne a miniszteri megbízatása, hiszen a vonatkozó törvényt módosítani kell. Másrészt Pakson időközi polgármester-választást kell tartani, hiszen a tisztség összeférhetetlen a kormányzati szerepvállalással. Süli János együtt dolgozna Aszódi Attila mostani kormánybiztossal, a tervek szerint lenne mellette államtitkár és tudományos szakmai igazgató is - nyilatkozta az Atv.hu-nak.Süli több mint három évtizedig dolgozott az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jogelődjeinél, 2009-2010-ben pedig vezérigazgatóként vezette a létesítményt. Orbán jelöltje nem nevezhető éppen a Fidesz emberének. Süli a 2014-es önkormányzati választáson egységes ellenzéki támogatással a háta mögött fölényesen nyerte meg a szavazást a kormánypárt által támogatott Kozmann Györggyel szemben. Kinevezése így azt a kormányzati, kormányfői szándékot is jelezheti, hogy Paks 2 témáját szakítsa ki és emelje a párpolitikai viták szintje fölé.