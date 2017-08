Paks 2: Közel kétéves csúszással kezdődhet az építkezés

Az orosz elnök megerősítette, hogy Oroszország Törökországgal, Bulgáriával és Szerbiával is együtt dolgozik Magyarország mellett azért, hogy Törökországból az oda szállított orosz gáz eljuthasson Nyugat-Európába. Ez az útvonal "2019 végére kell, hogy létrejöjjön". Ez nem új vezeték - jelezte a magyar külügyminiszter -, mint amilyen a Déli Áramlat lett volna, hanem a bolgár, szerb és magyar hálózat modernizációjával, valamint bizonyos szakaszokon új vezeték építésével alakul ki. Ez "gyakorlatilag azt jelenti", hogy 2019 végén Magyarország déli határánál egy 10 milliárd köbméter gáz fogadására képes infrastruktúra épül ki, amellyel a magyarországi fogyasztás biztosításán túl "Ausztria irányába hagyja el" az országot, tehát Ausztria bekapcsolásával ebben a projektben "komoly nyugat-európai érdek is van" - közölte a külgazdasági tárca vezetője.Szijjártó kitért arra is, hogy megindult a közvetlen légi összeköttetés Szentpétervár és Budapest között, valamint arra, hogy szeptembertől 184 orosz hallgató kezdi meg tanulmányait Magyarországon. Hétfőn pedig megállapodott az orosz egészségügyi miniszterrel arról, hogy százra növelik a magyar diákoknak adandó ösztöndíjak számát.Hosszú évek visszaesését követően - amely az európai uniós szankciókból és egyéb világgazdasági hatásokból adódott - idén újra elkezdett jelentősen növekedni a két ország közötti kereskedelmi forgalom, május végéig 34 százalékkal. Ezen belül 30 százalékkal növelték a magyar exportot, ennek két összetevője van: egyrészt a 44 százalékos növekedés a gyógyszeriparban, másrészt az, hogy az oroszok támogatják magyar cégek élelmiszeripari beruházásait, három beruházást átadtak, kettő még folyamatban van, "a magyar gabonaexport 89 százalékkal növekedett az első öt hónapban". A következő lépcsőfok a magyar vízipari beruházások végrehajtása lesz - közölte Szijjártó.