Paks 2: nagy szerepet szán a magyar beszállítóknak a GE

A Roszatom az Európai Bizottság által előírt hivatalos közbeszerzési eljárási formát és szabályokat követi. Megértésünk szerint a tender visszavonására éppen azért került sor, mert a társaság mindenben meg kíván felelni a folyamatra vonatkozó követelményeknek. Miután nem volt biztosítható a teljes dokumentáció elérhetőségére vonatkozó EU-követelmény teljesülése, ezért a Roszatom visszavonta a tendert. Ez már csak azért is teljesen érthető, hiszen a folyamat értelemszerűen a Roszatom számára is egy teljesen új eljárás elindulását jelenti. Semmiféle aggály nincs tehát bennünk ezzel kapcsolatban.Úgy gondoljuk, ugyanezek az érvek szólhatnak mellettünk a Paks 2 projekt esetében is. A Roszatom egy szigorú, több fordulós tendereljárást folytat, amelynek keretében nagyon erős, minden szempontot maximálisan figyelembe vevő ajánlatot készülünk tenni. A GE termékei minőség, teljesítmény és ár tekintetében egyaránt nagyon kedvező értéket képviselnek, így azt gondoljuk, jók az esélyeink a tenderen.A GE már sok éve meghatározó jelenléttel bír Magyarországon, ennek megfelelően teljes ellátási lánccal rendelkezünk számos projektünk tekintetében. Mintegy 1400, képzett és minősített magyarországi beszállítóval állunk kapcsolatban, többségük munkáját export projektekhez vesszük igénybe. Ez a kör pedig tovább bővülhet, miután például a Portfolio Clean Energy Summit 2017 konferenciáján újabb vállalkozások jelezték, hogy csatlakoznának ehhez a körhöz, amit a GE minősítésének megszerzése után tehetnek meg. Bízunk benne, hogy ezt a nagyon erős beszállítói bázist a paksi beruházásban is hasznosítani tudjuk.Azon vállalkozásoknak, amelyek beszállítóinkká kívánnak válni, végig kell járniuk a GE többlépcsős komplett minősítési eljárását. Ennek keretében jövőbeli beszállítóinknak meg kell felelniük bizonyos általánosabb követelményeknek, ha ez megtörténik, az adott vállalkozás minősített beszállítóként regisztrálhat rendszerünkben. Az egyes konkrét projektek esetében pedig további extra követelményeket is teljesíteniük kell, például az elvárt biztonsággal kapcsolatban.Ami a Paks 2 projektet illeti, a magyarországi beszállítóknak jelentős szerepet szánunk a beruházásban. Első körben azon minősített beszállítóinkat, alvállalkozóinkat keressük majd meg, amelyekkel együtt tudunk dolgozni a Paks 2 projektben. Ezek a minősített vállalkozások azonban nem csupán a Paks 2 projektben vehetnek részt, hanem megnyílhat előttük az út a GE más nukleáris projektjeiben való részvétel előtt is, természetesen a szokásos módon, a kompetitív ajánlat kondíciói mellett. Ennek keretében megvizsgáljuk, mi a lehető legjobb megoldás az árat, minőséget, teljesítményt tekintve; majd mindezeket az aspektusokat figyelembe véve, transzparens módon döntünk a tenderek során. Ez ebben a helyzetben is így lesz.A veresegyházi gyár egyértelműen részét képezi annak a gyártókapacitás-hálózatnak, amelyre a tender elnyerése és a reménybeli szerződés teljesítése érdekében használni akarunk. A szükséges elemek legyártása részben itt, a veresegyházi gyárunkban valósulhat meg, a gyár már most is képes bizonyos részek leszállítására, azonban, miután a Paks 2 projekthez szükséges gépek igen nagy méretűek és a gyártáshoz specifikus szerszámokra és gépekre lesz szükség, így egyetlen helyszínen nem lehet őket legyártani. Persze, mindenekelőtt meg kell nyernünk a tendert. Ennek érdekében meg kell teremtenünk az egyensúlyt az árak, a lokalizáció, vagyis a gyártási helyszínek kiválasztása, a felszerelések határidőn belüli minél gyorsabb leszállítása érdekében - abban ugyanis biztosak vagyunk, hogy a verseny igen éles lesz.Megjegyzésként, a veresegyházi gyár számos Pakshoz tartozó aktivitásban részt vesz, mint például a generátorok rehabilitációs munkáinak elvégzése a Paks I. egységek számára.Jó hír, hogy számos, nem igazán aktív év után a nukleáris iparágban számos projekt indult a közelmúltban. Több reaktorszállítóval is együttműködünk, a Roszatom mellett az Arevával is együtt dolgozunk bizonyos projektekben, de a belső piacaikra szállító kínai és indiai reaktor szállítókkal is kooperálunk. A paksi bővítésen túl fontos megemlíteni, hogy beszállítói vagyunk az angliai Hinkley Point, a franciaországi Flamanville és a finnországi Hankiviki hagyományos turbina sziget berendezéseknek is, ezen kívül Törökországban, Egyiptomban, Dél-Afrikában, Jordániában, Indiában is folyamatban vannak beruházások. Mindemellett a lengyel kormánnyal is kapcsolatban vagyunk egy potenciális lengyelországi projekt megvalósításával, ebben az ügyben az év vége előtt várható döntés. A nukleáris energetikai rendkívül fontos részét képezi tevékenységünknek, összességében 21 gigawatt nukleáris kapacitás telepítésében veszünk részt jelenleg.A Nemzetközi Energiaügynökség és más szervezetek előrejelzései alapján, a következő évtizedben a világ összesen mintegy 2000 gigawatt új energiatermelő kapacitást helyez majd üzembe. Ennek úgy 50 százalékát a megújuló energiaforrások, 25 százalékát a földgáz, 20 százalékát a szén, 5 százalékát pedig az atomerőművek adják majd az előrejelzések szerint. Ez azt jelenti, hogy minden egyes évben átlagosan 10 gigawatt új nukleáris kapacitás jöhet létre, ami jelentősnek nevezhető. Az, hogy egyre több ország kívánja az energiamixe részévé tenni a nukleáris energiaforrást is, természetesen az iparág, így a beszállítói lánc számára is jó hír. Bár ez az iparág igen tőkeintenzív, nagy kezdeti beruházási igénnyel, de az üzembe állás után a reaktorok karbonmentesen és kedvező áron termelnek villamos energiát, vagyis az atomerőművek szerepe felértékelődhet a kibocsátáscsökkentési erőfeszítésekre tekintettel.