Paks 2: Óriási az érdeklődés - Jönnek az új közbeszerzések

A közbeszerzési folyamat

ár

fizetési feltételek (pl. előleget kér-e)

vállalt szállítási határidő

műszaki ajánlat minősége

jogosultságok, tevékenységi engedélyek megléte

szaktudás, szakembergárda megléte

referenciák, korábbi munkák funkcionális minősége, reputáció

pénzügyi háttér

További tájékoztatókat tartanak

a későbbiekben a földmunkákkal, építőipari és egyéb típusú feladatokkal kapcsolatban is tájékoztatókat fognak tartani a magyar vállalkozások számára.

A kezdeti érdeklődés óriási a Paks 2 projekt iránt, amit az is jelez, hogyalakult azzal a céllal, hogy támogassa a munkát - mondta el Tóth Imre, az MKIK magyar-orosz tagozatának tiszteletbeli elnöke köszöntőjében. A rendezvény kapcsán közölte, körülbelül száz érdeklődő cég képviselőit nem tudták befogadni, miután az érdemi konzultáció így nem lett volna lehetséges.Noha a szerzdés szerint a magyar beszállítók aránya akár ais elérheti a Paksi Atomerőmű 5. és 6. blokkjának megépítése során, Tóth Imre szerint már az is örömteli lenne, ha akörüli szintet tudnák teljesíteni a hazai vállalkozások. Ez azt jelentené, hogy körülbelülhez jutnának Magyarország történetének valószínűleg legnagyobb beruházásában.Az orosz fővállalkozó bizonyosvégezné, emellett a közeli jövőben várhatóanis, amelyeket jelentős részben magyar vállalkozások végezhetik - mondta el, az AO Atomproject - tulajdonképpencégének vezérigazgatója. Aegy részét ugyancsak külföldi partnereire bízná a társaság.Az orosz fővállalkozóintézi a projekthez szükséges beszerzéseket,kiválasztva beszállítói partnereit - mondta el Tatjana Medvejcsikova, a társaság közbeszerzési szakembere.A közbeszerzési folyamat első lépésében az Atomprojekt, mire, milyen határidőkkel van szükség, ezt követően fogalmazza meg a műszaki feladatokat és az ütemtervet. Ezután a fővállalkozóa piaci szereplőktől, majd a szükséges információk birtokában, a korábbi tapasztalatokat is figyelembe véve kialakítja a. Aa két fél felelősségének meghatározását, a teljesítésigazolás rendszerének kialakítását, illetve a szerződés teljesíthetősége egyéb feltételeinek kidolgozását követően készülhet el. A követelménylista, illetve a fentiek alapján készült összesítés alapján a fővállalkozó közzéteszi adokumentációját, amelyhez a potenciális pályázók automatikus hozzáféréssel rendelkeznek.A beérkezett pályázatokat elemzik, a fővállalkozó aegy követelménylista alapján megvizsgálja, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges kompetenciákkal. Az egyes kritériumok eltérő súllyal esnek a latba, az orosz fővállalkozó ezek alapján pontozza a jelentkezőket és dönt a győztesekről. A beszállítói partnerekkel szemben elvárás az is, hogydolgozzanak. A közbeszerzési eljárásban a partnereknek lehetőségük van korrekciós célú előzetes tárgyalások kezdeményezésére is.Az eljárás különlegességét elsősorban ara vonatkozó követelmények érvényesítése jelenti, ezzel függ össze az is, hogy a beszállítóknak szerződéses kötelességük abevezetése is.A BKIK rendezvényét kerekasztal megbeszélések zárták, amelyek keretében a magyar válallkozások képviselői a tervezés és tanácsadás, illetve a beszerzési eljárások kapcsán felajánlhatták szolgáltatásaikat, termékeiket az orosz fővállalkozónak, illetve tájékoztatást kérhettek a potenciális részvétellel kapcsolatos tudnivalókról. A tájékoztatón mások mellett olyan nagy magyarországi társaságok képviselői is megjelentek, mint a Market Építő Zrt., a KÉSZ holding, vagy az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.Nagyon sok közös téma és feladat van, amire természetesen nekünk is fel kell készülnünk; ha éppen nem is látszik, ezen dolgozunk. Mindent közbeszerzéssel fogunk beszerezni, a folyamatban mindent nyitottan fogunk tenni - fogalmazott Andrej Mazin, a Roszatom magyarországi főképviselője, aki elmondta,Felhívom a figyelmüket, hogy nulla toleranciát hirdetek meg a korrupció tekintetében - zárta nagy taps kíséretében szavait.