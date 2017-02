Paksi bővítés: nyílt és átlátható tendert ígérnek az oroszok

A paksi tender nem nukleáris nagyberendezésekre vonatkozó kiírásának határidőiről egyelőre korai lenne beszélni Lihacsov szerint, aki ugyanakkor elmondta, a tendereket nyílt és átlátható módon, az Európai Unió előírásaival teljes összhangban bonyolítják le. A berendezések és szolgáltatások potenciális beszállítóiként a beszerzésekben az összes érdekelt - köztük az Európai Unió országainak vállalatai - egyaránt részt vehet. A Roszatom számít a magyar vállalatok jelentős részvételére is, a társaság vezérigazgatója úgy véli, a projektben a magyar beszállítói részarány, azaz a helyi iparvállalatok részvétele elérheti a 40 százalékot.A Roszatom Magyarország számára a VVER-1200-as 3+ generációs blokkokat fogja leszállítani, amelyeket a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a világ egyik legbiztonságosabb típusának tart. Európában 18 VVER-blokk működik, Magyarországon kívül Finnországban, Csehországban, Szlovákiában és Bulgáriában. Az új paksi blokkok fő sajátossága, hogy az aktív és passzív biztonsági rendszerek egyedi kombinációját valósítják meg, számottevően csökkentve az emberi tényező hatását; a biztonsági rendszerek képesek kiküszöbölni a legsúlyosabb, tervezési alapon túli, feltételezett balesetek hatásait is, megakadályozzák, hogy a sugárzó anyag kikerüljön a környezetbe. A projekt megfelel az összes, a fukusimai baleset után támasztott korszerű biztonsági követelménynek, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, illetve az európai atomerőműveket üzemeltetők legszigorúbb követelményeinek is - fogalmazott Alekszej Lihacsov, aki szerint ez az orosz blokktípus ma a világon létező legbiztonságosabb, amelyet számos országban építenek.A békés atomenergiát használó országok klubja bővül, a Roszatom pedig világszerte egyre több megrendelést kap atomerőművek építésére és működtetésére - mondta el. Európában a projektek többsége az orosz nyomottvizes VVER-technológia alkalmazásával valósul meg. A jelenleg épülő kilenc blokk közül hét orosz technológiát használ majd.A Roszatom világelső a külföldön épített atomerőművek számát tekintve. 34 blokkot épít a világ 12 országában Európában, a Közel-Keleten, Észak-Afrikában, valamint az ázsiai csendes-óceáni térségben. A vállalat tíz évre szóló külföldi rendelésállománya 2015 végén 110 milliárd dollárt tett ki, 2016 végére pedig a rendelésállomány összege meghaladta a 133 milliárd dollárt. A tavalyi év adatai alapján a Roszatom továbbra is világelső volt az urándúsítás terén, és az első három hely egyikén áll az uránbányászat, illetve -export terén, a nukleáris fűtőanyag világpiacának 17 százalékát adja, illetve abszolút piacvezető az új atomerőművek építésére vonatkozó külföldi rendelésállományát tekintve. A vállalat korábban csak a saját tervezésű erőművei számára készített fűtőanyagot, jelenleg azonban már a nyugati tervezésű atomerőműveknek kifejlesztett fűtőanyagot is szállít, ami új piacokat és új lehetőségeket jelent számára.A Roszatom jelentős haladást ért el az atomenergetika egyik perspektivikus területén, a gyorsneutronos reaktorok vonatkozásában. 2016-ban az Urálban a Belojarszki Atomerőmű területén megkezdte kereskedelmi üzemét a BN-800-as gyorsneutronos blokk, amelyet a tekintélyes Power szaklap a közelmúltban az év erőművének választott a blokk innovatív voltának köszönhetően. Emellett az orosz energetikai óriás tavaly állította üzembe a legkorszerűbb, a világ első 3+ generációs reaktorblokkja a novovoronyezsi atomerőműben.