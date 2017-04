Papírmilliárdosok klubja - Vagyonuk csak papíron létezik

Papírmilliárdosok klubja

Luen Wong Group Holdings

Körülbelül a felét, 18 millió hongkongi dollárt munkagépekre

Nagyjából 7,6 millió hongkongi dollárt további munkaerő felvételére, továbbképzésekre

A maradék körülbelül 6,8 millió hongkongi dollárt pedig a már meglévő hitelek visszafizetésére tervezték fordítani

Az elmúlt években több őrült áremelkedéssel járó sztori is volt a hongkongi tőzsde kistestvérén, az úgynevezett növekedési részvénypiacon (Growth Enterprise Market), 2013 és 2015 között 56 olyan cég volt melynek árfolyama több mint 1000 százalékot emelkedett mindössze 6 hónap alatt papíron milliárd dollárokkal növelve a tulajdonosok vagyonát, miközben ezek közül 39 egyáltalán nem termelt profitot. A hatalmas árfolyamemelkedések papíron több milliárd dollárral növelték a tulajdonosok vagyonát, miközben a vállalatok papírjai a könyv szerinti értékük 5-335 szeresén forogtak. Most bemutatunk néhányat ezek közül a milliárdosok közül, akik szinte a semmiből váltak ismertté és gazdaggá az elmúlt években.Wong Wing-wah fiatal korában valószínűleg gondolni sem mert volna arra, hogy néhány évtized múlva egyetlen nap leforgása alatt belép a dollármilliárdosok klubjába. Pályafutását Hong Kong utcáin illegális halárusként kezdte, majd az építőiparban helyezkedett el, 1998-ban pedig egy barátjával közösen 10 ezer hongkongi dolláros kezdőtőkével megalapította a Luen Wong Group Holdingsot, amely főként út -és csatornák építésére specializálódott.Itt most ugorjunk is 18 évet az időben, mikor Wong Wing és társa, Wong Che-kwo 2016-ban úgy döntött, hogy az előző években elért szolid sikerek után (2015-ben a vállalat összes bevétele körülbelül 22 millió dollár volt) a cég megérett arra, hogy nagyobb részt szakítsanak ki Hong Kong rettentő gyorsan gyarapodó infrastruktúrális beruházásaiból. A nagyobb projektekhez azonban több munkagépre, illetve munkaerőre is szükség van, így úgy döntöttek, hogy bevezetik a vállalatot a hongkongi értéktőzsde kistestvérére, az úgynevezett növekedési részvénypiacra (Growth Enterprise Market).A vállalat az összes részvény 25 százalékát tette elérhetővé a nagyközönség számára 0,26 hongkongi dolláros kibocsátási áron, amivel összesen körülbelül 35,7 millió hongkongi dollár (4,6 millió dollár) tőkét terveztek bevonni. A kibocsátási tájékoztatóban még azt is elmondták, hogy pontosan mire fogják költeni a részvényértékesítés útján bevont forrást:Wong Wing és társa úgy tűnik tudta mivel kell rabul ejteni a befektetők szívét, hiszen a részvények már az IPO-t követő első napon bármi különösebb ok nélkül 1 438 százalékot emelkedtek, mára már pedig több mint 7800 százalékkal van feljebb az árfolyam a kibocsátási árhoz képest, mintegy 23,36 milliárd hongkongi dollárra ( körülbelül 1,9 milliárd amerikai dollár) értékelve a vállalatot. Ugye ez nem is rossz ahhoz képest, hogy a cég tavaly mindössze 1 millió dolláros profitot ért el.Wing Wong és Wong Che azóta is kerüli a nyilvánosságot, nem láthatjuk őket Tv műsorokban, újságok címlapján, de még egy telefonos interjút sem adtak egyetlen hírportálnak sem. Pedig sokan kíváncsiak lennének rá, hogy a papíron Hong Kong egyik leggazdagabb emberei vált építészek minek is köszönhetik a hirtelen jött sikereiket.

Yam Yu

A papírmilliárdosok klubjába legutóbb Yam Yu-nak volt szerencséje belépni, akinek a 35,6 százalékos részesedését az International Business Settlement Holdingsban közel 1,5 milliárd dollárra értékelték, míg a vállalatnak az elmúlt 9 évben nem sikerült profitot felmutatnia.Yam még 2007-ben vásárolta meg részesedését a női ruhákat gyártó cégben, amely azóta már gyártott vízadagolókat, bányásztak aranyat Kirdzsigisztánban, sőt egy rövid időre az ingatlanfejlesztésbe is belekostóltak, most pedig épp blockchain alapú technológiák fejlesztésével foglalatoskodnak.Yam azonban a szerencsésebbek közé tartozik, ugyanis a papírok múlt évi 180 százalékos szárnyalása után 2,6 milliárd hongkongi dollár (335 millió dollár) értékben adott el részvényeket egy Luo Feng nevezetű üzletembernek.

Pan Sutong

Hasonlóan tanulságos az elektorinkában és ingatlanban utazó Pan Sutong esete, aki 2015-ben egy rövid időre Ázsia 4. leggazdagabb emberének mondhatta magát. Ő felemelkedését két vállalatának, a Goldin Financial Holdings és a Goldin Properties Holdings papírjainak köszönhette, melyek árfolyama 350 százalékot emelkedett néhány nap leforgása alatt. Ebben az időben Mr.Pan vagyona gyorsabban növekedett, mint az Alibaba kitalálója, Jack Ma, vagy Ázsia leggazdagabb emberenének, Li Ka-shingnek a vagyona (!).A mesébe illő emelkedés mögött azonban túl sok érték nem volt, a vállalat 2016 első félévében 181 millió dolláros profitról számolt be, ami, mint az később a Bloomberg elemzéséből kiderült egy 27 emeletes irodaház felülértékeléséből származott. Ekkor a cég részvényei a könyv szerinti értékük 25-szeresén forogtak, a Hang Seng Index vállalataira jellemző 1,5-szörös értékhez képest.Mr. Pan Sutong azonban nem sütkérezhetett sokáig a rivaldafényben, ugyanis alig egy hónappal később, két nap leforgása alatt beszakadt a papírok árfolyama, mintegy 21 milliárd dollárt kitörölve a vállalat piaci kapitalizációjából.Pan egyébként nagy kedvelője a sportoknak, ő az elnöke a hongkongi lovaspóló szövetségnek, mindemellett versenylovakat tenyészt, sőt fénykorában Michael Phelpsel reklámozta a cége által gyártott MP3 lejátszókat is.

Tanácstalanok a hatóságok

Az illetékes hatóságok 2009 óta összesen 124 alkalommal figyelmeztették a befektetőket, hogy a növekedési részvénypiacon több vállalatnál is gyanúsan nagy a részvénykoncentráció, mindössze néhány befektetőnél van a részvények döntő része, továbbá az árfolyam alacsony forgalom mellett három számjegyű növekedést produkált fél éven belül. A hatóságok felmérése alapján ezeknek a vállalatoknak a piaci kapitalizációja eléri a 79,6 milliárd dollárt (!). A felügyelet azonban egyelőre tanácstalan az ügyben, csak azt tudják tanácsolni a befektetőknek, hogy messze kerüljék el az általuk figyelőlistára helyezett vállalatok papírjait.