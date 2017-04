Pár év múlva eltűnnek az okostelefonok - Rémisztő, ami azután vár ránk

A közeljövő

Most a kommunikációs csatornák fejlődését a virtuális valóság, a kiterjesztett valóság és a mesterséges intelligencián alapuló asszisztensek határozzák meg.

Egy nap, a nem túl távoli jövőben el fognak tűnni az okostelefonok ugyanúgy, ahogy a csipogók, vagy a faxok is áldozatul estek a technológiai váltásnak. Ettől még legalább egy évtizednyire vagyunk, de ha megnézzük, hogy mivel foglalkoznak mostanában a technológia nagyágyúi, mint a Microsoft, a Facebook, az Amazon, vagy maga Elon Musk, kirajzolódik egy irány.Nem látjuk előre a jövőt, de sejtésünk szerint ha az okostelefonok eltűnnek, akkor nagyon furcsa világ köszönt ránk. Nem csak a készülékek lesznek mások, de változik a mindennapi életünk, sőt, az emberiség is. A Business Insider az okostelefonok "kihalásának" lehetséges útját vázolja fel és azt, hogy milyen lehet az élet azután.Az emberek úgy gondolnak az iPhone-ra és az okostelefonokra, mint forradalmi eszközökre. Elég kicsik ahhoz, hogy mindenhová magukkal vigyük őket és közben elég okosak ahhoz, hogy a napi ügyeinket elintézhessük velük. A kamerával és a GPS-szel pedig olyan alkalmazások könnyítik meg az életünket, mint a Snapchat, vagy az Uber.De vizsgáljuk meg az okostelefonokat egy másik perspektívából. Az asztali számítógépek és a laptopok az egér, a billentyűzet és a monitor kombinációjából állnak. Az okostelefon gyakorlatilag ugyanez, csak kisebb, a bevitel pedig virtuálisan történik, egy érintőképernyőn. Inkább a számítógépek finomítása, mint forradalom.Több virtuális valóság szemüveg is van a piacon, például a Facebook Oculus Riftje, vagy a Samsung Gear VR-ja és a következő iPhone, amit őszre vár mindenki, a kiterjesztett valóságot a mindennapi életünk részévé teszi. Az olyan eszközök pedig, mint az otthoni asszisztens, az Amazon Echo, vagy az Apple Watch okosóra bár nem terjedtek el széles körben, de fontos mérföldköveket jelentenek a számítástechnikai platformok újabb generációjában.

Forrás: Shutterstock

Középtávon

Néhány éves időtávon valószínűleg azok a technológiák, amelyek most még gyerekcipőben járnak, a mindennapjaink részét képezhetik. A Microsoft, a Facebook, a Google, de állítólag még az Apple is azon dolgozik, hogy olyan kiterjesztett valóság - szemüvegeket gyártsanak, amelyek közvetlenül a szemünkbe irányítják a 3D-s képeket.A Microsoft egyik fejlesztője, Alex Kipman szerint a kiterjesztett valóság előbb-utóbb le fogja váltani nem csak az okostelefonokat, de a televíziókat is és mindent, aminek kijelzője van. Nem lesz szükség egy külön eszközre a zsebedben, vagy egy házimozira, ha a telefonhívásokat, a chatet, a mozifilmeket és a játékokat egyenesen a környezetedbe, vagy a szemedbe sugározzák.

Forrás: Shutterstock

Más szavakkal a számítógépek irányítják majd az érzékeinket, sokkal inkább, mint eddig, mind a látásunknál, mind a hallásunknál a technológia lesz a közvetítő közeg.

Az őrült jövő

És ha eljutunk idáig, akkor jogos a kérdés, hogy miért az emberek állnak a világ csúcsán.

Mindeközben a mesterséges intelligencián alapuló rendszerek, mint az Apple Sirije, az Amazon Alexája, a Samsung Bixby-je, vagy a Microsoft Cortanája egyre okosabbak lesznek és nem csak mi tudunk majd hozzájuk beszélni, hanem ők is beszélgetnek velünk.Ami azért ijesztően hangzik. Gondoljunk csak bele, hogy például a Facebook egy hibája mit okozhat, ha nem csak azt irányítják, amit a telefonunkon olvasunk, hanem azt is, amit a körülöttünk lévő világban látunk.Az ígéret az, hogy egy olyan világ köszönt ránk, ahol a valós élet és a virtuális valóság összemosódik. A nagy technológiai vállalatok azt ígérik, hogy a jövő ezáltal kiegyensúlyozottabb lesz. Reméljük, hogy igazuk lesz.Évtizedes távlatban azt lehet sejteni, hogy valószínűleg a hordható eszközök veszik át az uralmat. De nem biztos, hogy az okosszemüvegek győzedelmeskednek, lehet valami sokkal őrültebb dolog is. Mint például amin Elon Musk új cége, adolgozik. A nagyon korai fázisban lévő technológia lényege, hogy egy agyba épített chip összeköttetést teremtene az idegrendszer és egy számítógép között. Ez a digitális és a valódi világ összemosódása utánÉs egyben a végkifejletét is jelentené annak a folyamatnak, ami az okostelefonok megjelenésével kezdődött. Az okostelefonokkal könnyedén hozzáférhetünk az információkhoz. A kiterjesztett valóság már közvetlenül elénk vetíti ki ezeket az információkat. A neurális kapcsolat az agyunk és a gépek között pedig a következő szint. Erre a fejlődésre pedig szükségünk is, hiszen az egyre okosabbá váló mesterséges intelligenciával fel kell venniük az embereknek a versenyt.

Forrás: Shutterstock