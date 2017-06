Pár ezer forintért kártyaelfogadó lehet a magyar kisvállalkozó is

Az "Alap" csomag havi díja bruttó 6490 forint, az első 6 hónapban a banki jutalék 0 százalék abban az esetben, ha a bankkártyás forgalom mPOS terminálonként nem haladja meg a havi bruttó 1 millió forintot. 1 millió forint kártyaforgalom felett, illetve a hetedik hónaptól a banki jutalék 1,25 százalék. A nagyobb, úgynevezett "Extra" csomag havidíja bruttó 9990, amiért cserébe az előfizetőnek a 24 hónapos határozott idejű szerződés teljes időtartama alatt nem kell banki jutalékot fizetnie, már, ha havi bruttó 1 millió alatt marad a bankkártyás forgalma. Az egyszeri beruházási költség 4990 forint, ennyibe kerül a terminál.

"Már két-háromszáz forintnyi töpörtyűnél is a kártyát nyújtják" - mondta, a húsfeldolgozással foglalkozóügyvezetője rámutatva, hogy a piacon is van igény a kártyás fizetésre. Ennek oka, hogy a legtöbben már utalva kapják jövedelmüket, és az egyre népszerűbb érintőkártyák miatt a fizetés ideje sem tart tovább. Sőt, a vállalkozó szerint inkább a készpénzes fizetők tartják fel a sort, mert hiába készülnek mindig rengeteg apróval, rendszerint kifogynak a váltópénzből és nem tudnak visszaadni a nagy címletekkel fizető vásárlóknak.Többek között ezért is döntött úgy Fazekas Zoltán, hogy mindkét piacon, ahol kereskedelmi tevékenységet folytat bevezeti a plasztikkal való fizetés lehetőségét. Ez ugyanis ma már nem csak a nagy forgalmat bonyolító üzletekben rentábilis opció, hanem kisvállalkozások számára is. Bár egy hagyományos POS terminál beszerzési ára átlagosan 100 ezer forint körül van - amely visszatartó erő lehet egy kisvállalkozás számára - a terminált havidíjas konstrukcióban bérelni is lehet. Ennek költsége bankonként és a terminál képességeitől függően változik.Elérhető azonban kifejezetten a kkv-k és mozgóárusok számára kidolgozott megoldás is, ahol egyszerűen egy mobileszköz - vagy tablet - és egy 5 ezer forintos mobil kártyaolvasó Bluetooth-szos összekötésével kártyaelfogadóvá válhat egy árus vagy üzlet. A fizetéshez az okoseszközre telepített alkalmazásban meg kell adni a fizetendő összeget, a vevő pedig a mobil kártyaolvasóba teszi vagy ahhoz érinti a kártyáját vagy mobilját, a tranzakció pedig a megszokott módon történik.Az OTP fizetési rendszerén keresztül futó szolgáltatásnéven tavaly év eleje óta elérhető a-nál. Az mPOS eszközt és a fizetési alkalmazást azmagyar leányvállalata szállította, a megvalósításban pedig ais közreműködött. Az alkalmazás, valamint a kapcsolódó háttérrendszer minden biztonsági előírásnak megfelel.A szolgáltatás kétféle konstrukcióban érhető el.A megoldás az online rendelt termékek és csomagok kiszállításakor is hasznos lehet az utánvétes fizetésnél, de taxiban vagy ételrendelésnél is lehetővé teszi a bankkártyás fizetést. Az Enet kutatása szerint az online rendelők esetében bár még a készpénzes utánvét a legnépszerűbb fizetési forma, tavaly huszonöt százalékkal nőtt az utánvétes bankkártyás fizetés elterjedtsége. Mert bár előre nem szívesen fizetnek a magyarok, de ha a futárnál van POS terminál, akkor élnek a lehetőséggel.A szolgáltatás pont azokat a kisvállalkozásokat célozza, amelyek előszeretettel használnak készpénzt, hogy jövedelmük egy részét eltitkolják az adóhatóság elől, ezért aztán nem is szeretnék bevezetni a kártyás fizetés lehetőségét. Ugyanakkor nem szabad lebecsülni a fizetési lehetőségek bővüléséből fakadó versenyelőnyt sem.kettlebell trénernek az a tapasztalata, hogy a hozzá járó sportolók kifejezetten kedvelik, hogy lehet plasztikkal is fizetni.

Szeretnek kártyával fizetni

Az edzés havidíja 14-20 ezer forint között mozog, ami pont akkora összeg, aminél jellemzően kevesebb készpénz marad a csoporttagok zsebében a nap végére. Így amikor fizetésnap volt - amiről jellemzően sokan megfeledkeztek - mindig a következő alkalomra halasztották a tagdíj befizetést, majd a következőre és így tovább. Amikor meg végre hozták, akkor nem tudtam visszaadni, és mindig számon kellett tartani, hogy ki nem fizetett még. Ezzel szemben a mobil kártyaolvasónál nincsenek ilyen problémák, mert a kártya mindenkinél ott van, időben fizetnek és nem kell készpénzzel bíbelődni.

- mondta Polgár, aki bérli az edzőtermet, így nem mindegy számára, mikor kapja meg a pénzt.A tréner szerint az edzésre újonnan beiratkozók rendszeresen meglepődnek, hogy plasztikkal is lehet fizetni és nem zsebbe megy a pénz, de véleménye szerint imponál is nekik, hogy törvényes keretek között megy a vállalkozás, ami így versenyelőnyt is jelent neki. Jelenleg egy 60 fős csoportból a tagok közel fele fizet kártyával, a többiek utalnak vagy készpénzes fizetők.Eddig közel ezer vállalkozással van előfizetése a szolgáltatónak, ezek közül durván tíz százalék a prémium csomagra fizetett elő. Polgár szerint azzal, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) felső bevételi korlátját 6 millióról 12-re emelték és elérhetővé vált a mobil kártyaelfogadó, valamelyest javult a mikrovállalkozások helyzete.