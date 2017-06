Párizsban járt a BÉT

A 2017. június 28-29. között Párizsban megrendezésre kerülő European Midcap Event befektetői eseményen hat, a Budapesti Értéktőzsdén már jegyzett vállalat, az ALTEO, az ANY, a Duna House, a MOL, a PannErgy és a Richter Gedeon folytat kétoldalú megbeszéléseket számos intézményi alapkezelővel.Az eseményen a közel száz érdeklődő - elsősorban francia és benelux - portfoliómenedzser találkozik 66 európai tőzsdén jegyzett vállalat képviselőjével. Jelenleg nagyon pozitív a hangulat a világban, így a tőkepiacokon is. Ez a jó hangulat is hozzájárul ahhoz, hogy a négyszemközti befektetői megbeszélések számát illetően a BÉT esetében egyértelműen növekedést láthatunk tavalyhoz képest, közel 60 tárgyalás zajlott le.A kétnapos rendezvény tőzsdei partnerei a Budapesti Értéktőzsde és a Varsói Értéktőzsde mellett a spanyol Bolsas y Mercados Españoles. A BÉT piacfejlesztési stratégiájának részeként aktív nemzetközi jelenlétre törekszik, ami nagyobb figyelmet jelent a kibocsátók számára a nemzetközi befektetői közösség részéről is. Ennek egyik eszközei a tőzsde által rendszeresen szervezett kibocsátói roadshow-k, melynek fontos állomása a mostani párizsi rendezvény is.