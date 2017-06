Példátlan gázalkut kötne Brüsszel Moszkvával

a gázvezeték átlátható működtetése,

a tarifák hátrányos megkülönböztetéstől mentes rögzítése,

harmadik feleknek az infrastruktúrához való diszkriminációtól mentes hozzáférésének bizonyos foka,

a szállítási és az átviteli tevékenységek bizonyos fokú szétválasztása.

Ez lenne a második alkalom, hogy a tagállamok felhatalmaznák a Bizottságot egy nemzetközi gázszerződés kitárgyalására. Korábban, 2011-ben Brüsszel az Azerbajdzsánt és Türkmenisztánt összekötő Transz-Kaszpi Gázvezeték-rendszer kitárgyalására kapott ilyen mandátumot.A gázvezeték szárazföldi szakaszára az uniós szabályok érvényesek, ám a gázvezeték Balti-tenger alatti része, a belépési pontot is ideértve már kívül esik az Európai Unió joghatóságán. A Bizottság ezért garanciákat szeretne kitárgyalni az orosz kormánnyal arról, hogy a gázvezeték tenger alatt húzódó szakaszára is érvényesítsék a meghatározó uniós szabályokat és elveket. Ezek:Sokan kétségbe vonják, hogy Moszkvának érdekében áll majd az EU számára kedvező megállapodás tető alá hozása. A portál által idézett bizottsági források ugyanakkor úgy vélik , hogy a jogi bizonytalanság kiküszöbölése az orosz félnek is érdeke, hiszen ennek hiánya elriaszthatja a potenciális befektetőket. Az évi 55 milliárd köbméter földgáz szállítására alkalmas két új gázvezetéket egy, a Gazprom többségi tulajdonában álló nemzetközi konzorcium építené fel.A Tanácsban úgynevezett szuperminősített többségi döntés kell a javaslat jóváhagyásához. Ez azt jelenti, hogy 55 százalék helyett a tagállami szavazatok 72 százalékának kell összejönnie plusz az uniós lakosságszám 65 százalékának is.