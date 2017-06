Példátlan nukleáris vészhelyzeti szimulációt tartottak Magyarországon

A gyakorlaton 82 ország nemzeti hatóságai és 11 nemzetközi szervezet, az IAEA több mint 100 szakembere vett részt, vagyis ez volt az eddigi legnagyobb ilyen jellegű globális gyakorlat.

Fontos, hogy felkészültek legyünk a legrosszabbra is, miközben azon dolgozunk, hogy ez soha ne következhessen be

A gyakorlat június 21. szerda hajnali 4 óra 30 perckor kezdődött, és 36 órás időtartama alatt az IAEA a nemzeti hatóságokkal és nemzetközi szervezetekkel együttműködve gyakorolta a vészhelyzetben követendő eljárásrendet, és tesztelték az ügynökség baleseti és vészhelyzeti rendszerét.A szimuláció fő célja az volt, hogy javítsa az együttműködést egy esetleges vészhelyzet esetén, a szükséges információáramlást biztosítva. "Az ilyen gyakorlatok által értékelhetjük azt, hogy mennyire vagyunk felkészültek egy esetleges nukleáris balesetre, meghatározhatjuk a követendő jó gyakorlatok körét, valamint azon területeket, ahol javulásra van szükség" - mondta Juan Carlos Lentijo, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) vezérigazgató-helyettese, a szervezet Department of Nuclear Safety and Security nevű biztonsági egységének vezetője.- fogalmazott.A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakemberei a gyakorlat részeként válaszoltak a nemzeti hatóságok szimulált kérdéseire, míg a technikai személyzet a bejövő, ugyancsak szimulált adatokat elemezte, és időközönként állapotösszefoglalókat készített, amelyeket megosztott a vészhelyzet elhárításán világszerte dolgozó csapatokkal.A következő hetekben az IAEA összegyűjti a gyakorlatban résztvevő országok és nemzetközi szervezetek visszacsatolásait, majd jelentést készít belőle - közölte a szervezet a honlapján . A jelentésben meghatározzák a követendő jó gyakorlatokat, illetve azokat a területeket is, ahol a tapasztalatok alapján még javítható a nemzeti és nemzetközi felkészültség a nukleáris és sugárzási vészhelyzetek minden típusának kezelését illetően.A nukleáris és radiológiai vészhelyzet esetén a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által követendő eljárásrendet a szervezetnek az 1986-os csernobili atomkatasztrófát követően kidolgozott és bevezetett egyezményei és egyéb határozatai rögzítik.