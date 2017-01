Péntek 13 - Most jót jelenthet a tőzsdéknek

A bankok jönnek először

Az amerikai blue chipeket tömörítő Dow indexben szereplő vállalatok közül elsőként a JP Morgan teszi közzé az október-decemberi időszakra vonatkozó számait, az amerikai bank január 13-án pénteken, az amerikai tőzsdék nyitása előtt publikálja gyorsjelentését. Az amerikai bankok az elsők között jelentenek, a JP Morgannel egy napon ismerhetjük meg a Bank of America és a Wells Fargo számait is. Január 17-én, kedden a Morgan Stanley, egy nappal később pedig a Citigroup és a Goldman Sachs teszi közzé eredményeit.

Növekedhetett a profit

A szezon elején a technológia szektorból érkeznek még gyorsjelentések, az IBM és a Netflix lesznek a fókuszban, valamint a General Electric jelentésére figyelhetnek a befektetők. Az ipari konglomerátum diverzifikált tevékenységi köre miatt sok iparág teljesítményére nézve jelzésértékű lehet.Az elemzői várakozások szerint a negyedik negyedévben ismét emelkedhetett az amerikai vállalatok profitja az előző év azonos időszakához képest: a konszenzus alapján 3 százalékos növekedés várható a nettó eredmény szintjén az S&P 500 indexben szereplő társaságokra. Így már két egymást követő negyedévben profitnövekedésről számolhatnak be az amerikai vállalatok, amire utoljára 2015 első negyedévében volt példa.

Az elemzők azonban most pesszimistábbak, mint három hónappal ezelőtt, az év vége felé haladva folyamatosan csökkentek az elemzői várakozások. A negyedik negyedév kezdetén még 5,2 százalékos dinamikát jósoltak az összesített profitra. A tizenegy S&P szektorból tíz esetén várnak most gyengébb növekedést az elemzők, mint három hónappal ezelőtt. Elsősorban a nyersanyagszektor kilátásai romlottak, a közel 20 százalékos profitnövekedés helyett már csak 4 százalékos emelkedést prognosztizálnak az elemzők.A profitnövekedést a bevételek emelkedése biztosítja, az S&P 500 indexben szereplő vállalatok bevétele 4,9 százalékkal emelkedhetett az előző év azonos negyedévéhez képest.Az elemzők várakozásai szerint idén nem csak hogy folytatódhat a profitnövekedés az amerikai cégeknél, de gyorsulhat is: 2017-re 6 százalékos bevételnövekedés mellett közel 12 százalékos bővüléssel számolnak az elemzők az egy részvényre jutó eredmény tekintetében.

Kik húzzák a növekedést?

A közszolgáltatók és a pénzügyi vállalatok húzhatják felfelé leginkább a növekedést, várják kétszámjegyű növekedést mutathattak a negyedik negyedévben az előző évihez képest. A távközlési szolgáltatók profitja viszont 28 százalékkal zuhanhatott és az ipari vállalatok is jelentős, 8 százalékos profitesésről számolhatnak majd be szektorszinten.

A negyedik negyedévre eddig 77 vállalat menedzsmentje tett közzé profit warningot az S&P 500 indexből, ezzel szemben 34 cég vezetősége adott optimistább kilátásokat. Az egészségügyi vállalatoktól, a ciklikus fogyasztási javakkal foglalkozó cégektől, a technológiai szektor szereplőitől, valamint az ipari vállalatoktól érkezett eddig a legtöbb negatív hangvételű kommentár a negyedik negyedéves eredményekre a gyorsjelentést megelőzően.

Mi a helyzet a bankokkal? És az olajcégekkel?

Folytatódott idén az emelkedés a tőzsdéken

Az, hogy ismét emelkedik az S&P 500 indexben szereplő vállalatok összesített profitja, elsősorban annak köszönhető, hogy az olajcégek profitzuhanása megállt, miután stabilizálódott az olajár. Életbe lépett a kitermelés csökkentésével kapcsolatos OPEC-megállapodás is, ami felfelé segítheti az olajárat. A nyersanyagszektortól profitnövekedést várnak az elemzők, de a kilátások jelentősen romlottak az elmúlt hónapokban, ami elsősorban a Freeport-McMoRan nevű cég számlájára írható.A közszolgáltatókra jósolják a legnagyobb profitnövekedést a negyedik negyedévre az elemzők, azzal párhuzamosan, hogy a bevétel szintjén is jelentős növekedést várnak a piaci szereplők. A pénzügyi szektor szereplői közül pedig az AIG és a Goldman Sachs vezethetik az emelkedést.A távközlési szektor profitjának zuhanásáért elsősorban a Level 3 Communications nevű cég felel, ha az eredményeitől tisztítjuk a negyedéves számokat, akkor csak minimális, kevesebb, mint 1 százalékos esést szenvedett volna el a szektor.Az amerikai elnökválasztást követő rali folytatódott idén is az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek újabb és újabb csúcsokra emelkedtek. Főleg a ciklikus szektorok teljesítettek jól, ami nem nagy meglepetés annak fényében, hogy jó befektetői hangulatban felülteljesítenek.A jelentési szezonnal kapcsolatos várakozások kevésbé tükröződnek egyelőre a részvénypiaci teljesítményekben, a közszolgáltatók és a pénzügyi vállalatok ugyanis alulteljesítők voltak az év eleje óta. Annak ellenére, hogy az egészségügyi cégektől érkezett a legtöbb profit warning a negyedik negyedéves eredményre vonatkozóan, a legjobb teljesítményt mutató szektor volt az év eleje óta.