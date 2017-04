Pénzeső a hazai cégeknél, több mint 170 milliárd forintot osztanak ki

Hamarosan elkezdik kifizetni a tavalyi eredményük után az osztalékot a hazai tőzsdei cégek.

Ha a közgyűlések rábólintanak, több mint 170 milliárd forint osztalékot kapnak a részvényesek.

Ez még mindig nem rekord, 2008-ban 203 milliárd forint osztalékot fizettek a BUX-tagok.

Jönnek az osztalékok

Legek

Sorra teszik közzé a hazai tőzsdei cégek a közgyűlési előterjesztéseiket, ezekből lehet megtudni többek között azt is, hogy mennyi osztalékot fizetnek a vállalatok. A tét nem kicsi, ugyanis a legjobb osztalékfizető részvényekkel akár 5-6 százalékos osztalékhozam is elérhető, ami a mostani alacsony kamatkörnyezetben már kifejezetten vonzó. A lenti táblázatban nem csak azt gyűjtöttük össze, hogy mekkora osztalékot fizetnek a BUX kosárba tartozó részvények, de azt is, hogy milyen kiemelt napokra érdemes figyelnie a befektetőknek. Az osztalékfizetés napja (E nap) a táblázat utolsó oszlopában található, ekkor kezdődik meg az osztalék kifizetése, azonban a befektetők számára ennél is fontosabb az a nap, amikor utoljára osztalékért vásárolhatók meg a papírok (E-8 nap), és az, amikor már osztalékszelvény nélkül forognak a papírok (E-7 nap).A legnagyobb osztalékfizető a Mol, az olajipari vállalat összesen 58 milliárd forint osztalékot fizet, az OTP 53,2 milliárd forintot, a Magyar Telekom 26, a Richter pedig 19,8 milliárd forintot fizet ki a részvényeseknek. Persze a befektetőket inkább az érdekli, hogy mekkora osztalékhozamot tudnak elérni a papírjaikon, ebből a szempontból a hagyományos osztalékfizető papírok, a Nyomda (6,3 százalékos osztalékhozam), az Émász (6,2%) és az Elmű (6%) jár az élen, a Telekom papírjai a részvényenként 25 forinttal kalkulálva 5,1 százalékos osztalékhozamot nyújtanak, de az alacsony kamatkörnyezetben már a Mol-papírok 3,1 százalékos osztalékhozama is relatíve vonzó. Érdemes még megemlíteni két kisebb papírt: az Appeninn története során idén először fizet osztalékot, a részvényenként 7 forinttal kalkulálva 3,2 százalék az osztalékhozam, a Rábánál pedig az a sztori, hogy a gépgyártó 2001 óta nem fizetett osztalékot, a tavalyi eredmény után azonban kifizetne részvényenként 20 forintot (1,7 százalékos osztalékhozam), de a részvényesek kis csoportja beadott egy módosító javaslatot, hogy 20 forint helyett részvényenként 50 forintot fizessen a cég, azzal pedig már 4,4 százalék lenne az osztalékhozam, erről április 13-án a közgyűlés dönt.

Klikk a képre!

Közel a rekord

A hazai tőzsdei vállalatok az eddigi bejelentések alapján 173 milliárd forint osztalékot fizethetnek ki a részvényeseknek, ez az összeg egyébként 2006 óta a második legmagasabb, csak egy évben, 2008-ban fizettek ki ennél több osztalékot a BUX-tagok. A 173 milliárd forint még nem végleges, mert az FHB, az Opimus és a Zwack még nem jelentette be mennyi osztalékot fizet (ezek közül a Zwack osztalékfizetése a legvalószínűbb, mivel azonban a vállalat pénzügyi éve egy negyedévvel elcsúsztatott, az osztalékról szóló bejelentés később várható).A trendeket vizsgálva feltűnik, hogy a válság előtti évek nagy osztalékfizetője, a Magyar Telekom a megváltozott működési környezet és a különadók miatt évekig nem fizetett osztalékot, és osztaléktömegben az elmúlt években lemaradt a Mol és az OTP mögött, és lassan már a Richter is több osztalékot fizet ki, mint a Telekom. A Mol osztaléka az elmúlt években stabilan 50-60 milliárd forint között alakult és az elmúlt két osztalékfizetés alkalmával emelkedett is, az OTP-nek pedig olyan jól megy, hogy 2011 óta szinte folyamatosan emelte az osztalékfizetést, sőt, jövőre újabb 15 százalékkal nőhet az osztaléktömeg.