Pénzt akart keresni a tőzsdén, felrobbantotta a buszt, utána nyugodtan elfogyasztott egy steaket

A német rendőrség őrizetbe vett egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő robbantott fel bombákat a múlt héten a Borussia Dortmund csapatbusza mellett

A feltételezett elkövetőt kihallgatták, a robbantással kapcsolatos részletek folyamatosan érkeznek

Update: A hotelszobából robbantott

A legfrissebb információk alapján Sergej W. április 9-től 13-ig foglalt le egy hotelszobát ugyanabban a szállodában, ahol a dortmundi futballcsapat megszállt.

Sergej W. a hotelszobából, távirányítással egyesével robbantotta fel a bombákat azon az útvonalon, ahol a futballcsapat busza haladt. Eredetieg egy másik szobát kapott, de átkérte magát egy olyan szobába, amelynek az ablakai az utcára néznek, hogy jobban láthassa, merre halad a busz.

A feltételezett elkövető napokkal korábban egy fogyasztási hitelt vett fel egy bankban, vélhetően ebből finanszírozta a tőzsdei ügyletet, amelyen sokat keresett volna, ha bezuhan a BVB árfolyama.

A feltételezések szerint akár 3,9 millió eurót kereshetett volna a BVB részvényeire nyitott put opciókon, ha a robbantások miatt a BVB árfolyama bezuhan.

Sergej W.-t több dolog buktatta le: a fogyasztói hitele szemet szúrt a bankjának, a hotel internetén keresztül vette a put opciókat, ezt a rendőrség ellenőrizte le, ráadásul a feltételezett elkövető a robbantás után a hotelben is gyanúsan viselkedett, amit a hotel alkalmazottjai is kiszúrtak: miközben a detonációt követően a hotel vendégei ijedten egy irányba futottak, Sergej W. nyugodtan a hotel éttermébe sétált, és rendelt magának egy steaket.

Sergej W.

Múlt hét kedden bombatámadás érte a Borussia Dortmund futballcsapatának buszát a Monaco elleni hazai Bajnokok Ligája mérkőzés előtt. Az első feltételezések alapján iszlamista háttere volt a robbantásoknak, ez azonban egyre kevésbé valószínű. Ma reggel ugyanis őrizetbe vettek egy 28 éves férfit, aki gyanúsítható a merénylet elkövetésével, akiről kiderült, hogy a robbantások előtt tőzsdei pozíciókat nyitott, és arra játszott, hogy a tőzsdén jegyzett Borussia Dortmund részvényeinek árfolyama a merényletet követően esni fog.

Forrás: AFP

A német hatóságok szerint az orosz és német állampolgársággal is rendelkező Sergej W. követhette el a robbantásokat, az elfogásában több száz rendőr vett részt a baden-württembergi Tübingen és Rottenburg közelében. A feltételezett elkövető a robbantások napján 15 ezer darab, BVB-részvényekre vonatkozó put opciót vett 78 ezer euróért, amivel arra játszott, hogy a terrorcselekményt követően a futballcsapatot működtető vállalat részvényárfolyama nagyot esik, így akár több millió eurót is kereshet a pozíciókon, amelyeket egyébként a futballcsapatot elszállásoló hotel, a Hotel L'Arrivée IP-címét használva nyitotta Sergej W. Persze elképzelhető, hogy más indítéka volt az elkövetőnek, és csak mellékesen akart pénzt keresni a robbantással, a hatóságok azonban egyre kevésbé tartják valószínűnek, hogy iszlamista háttere van a robbantásoknak.A robbantások másnapján, április 12-én közel 1,9 százalékos mínuszban is állt a BVB árfolyama, nap végre azonban már emelkedni tudott, az aznap este lejátszott mérkőzésen azonban a Dortmund hazai pályán kapott ki, másnap, április 13-án 3,9 százalékot esett a BVB árfolyama.