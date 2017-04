Pénzügyi- és tőkepiaci kommunikációs tanácsadó indul

Financial Communications néven indítják el Magyarország jelenleg egyetlen kizárólag pénzügyi- és tőkepiaci kommunikációra fókuszáló PR ügynökségét a 2008-ban alapított Front Page Communications tulajdonosai. A Front Page eddig is komoly referenciákat szerzett, így meghatározó szerepet tölt be a pénzügyi kommunikációs tanácsadás területén, ugyanakkor a magyar pénz- és tőkepiachoz kapcsolódó szereplők körében az elmúlt időszakban tapasztalt élénkülés miatt a terület önálló képviseletéről döntött.Az új ügynökség szakmai munkáját R. Kovács Dániel irányítja, és tevékenysége során épít az általa vezetett Front Page infrastruktúrájára is. A Financial Communications fókuszában elsősorban a pénzügyi szolgáltatásokhoz, tőzsdei bevezetésekhez és jelenléthez, megtakarításokhoz, vállalatfelvásárlásokhoz- és finanszírozáshoz, adótanácsadáshoz valamint könyvvizsgálathoz kapcsolódó kommunikációs megbízások állnak.Az ügynökség indítását támogatja, hogy a magyar pénzügyi és tőkepiaci szektor kilátásai kedvezőek, ami várhatóan a kommunikációs célú megbízások számában és büdzséjében is megjelenhet a következő években. A vállalatfinanszírozás és tranzakciók területén jól látható, hogy a forrásokat vagy tőkét kereső cégek egyre szélesebb körből tudják igényeiket kielégíteni: nemcsak a bankok, hanem az üzleti angyaloktól kezdve a kockázati tőkealapokon át a magántőke alapokig számos szereplő keresi azokat a vállalkozásokat, melyeknek hitelt- vagy tőkét juttathat. Emellett a Budapesti Értéktőzsde tavaly elfogadott stratégiájának is egyik kiemelt célja a tőzsdei kibocsátók, így az IPO-k számának növelése. Mindez azt jelenti, hogy a pénzügyi szektor kínálati és keresleti oldalán is növekszik a kommunikáció tudatos tervezésére és megvalósítására vonatkozó igény.