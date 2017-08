Politikai vihar lett a rezsiügyből Londonban

Ezzel szemben júliusban az ipari és energiaügyi minisztérium azt közölte, hogy az eredeti bejelentés által érintett 17 millió polgárnak valójában csupán töredéke lenne jogosult a rezsi korlátozására vagy befagyasztására. A felülvizsgált terv értelmében a jelenleg 4 millió brit által élvezett rezsisapkát csak további 2,6 millió polgárra terjesztenék ki, akiknek a többsége nyugdíjkorhatár körül, illetve afölött jár.

Működjön velünk és az Ofgemmel együtt és állítsuk meg a Nagy Hatot (a legnagyobb energiavállalatokat - a szerk.), és segítsen azon a több millió háztartáson, amelyeket az Ofgem ignorálni látszik

A júniusi általános választások előtt Theresa May miniszterelnök minden standard, változó díjszabású háztartásnak azt ígérte, hogy limitálja az energiaszámláikat annak érdekében, hogy "tisztességes ajánlatot biztosítsanak a rendesen dolgozó családoknak".A brit média arra következtet, hogy a miniszterelnököt a parlamenti többség választásokon való elvesztése, illetve miniszterei késztethették ígérete ejtésére.A miniszterelnököt most választási ígéretei teljesítésére szólította fel közös levélben 53, konzervatív, munkáspárti és skót nemzeti párti képviselő - számolt be az Euractiv a The Sunday Telegraph alapján. A rezsiplafon kiterjesztését egyébként az Ofgem brit energiaügyi felügyelet is támogatja.- fogalmaz a levél.Az úgynevezett Nagy Hat energiavállalat egyike, a British Gas nem túlságosan elegáns módon nem sokkal May választási ígéretéből történő kihátrálását követően emelte 3 millió ügyfele tarifáit, esetenként jóval 10 százalék fölötti mértékben. Ezzel mind a hat nagy szigetországi energiacég emelte már az árait idén.Augusztusban a brit kormány azt közölte, független energiaár-követő rendszert hoz létre, azzal a céllal, hogy Európában a legalacsonyabb energiaköltségeket biztosíthassa a brit háztartásoknak. A felülvizsgálatnak a teljes villamos energia ellátási lánc a tárgyát képezi, mindemellett az éghajlatvédelmi célokat is igyekszik figyelembe venni és összehangolni az alacsony árakra vonatkozó célkitűzéssel.