Pont mint 30 éve, nagy zuhanás jöhet a tőzsdéken

De a nagy befektetési bankok óvatosságra intik a befektetőket.

A február 9-én Donald Trump amerikai elnök által belengetett "nagypályás" adócsomag jókora lendületet adott az amerikai részvénypiacoknak, újraindult a kifulladni látszó Trump-rali.A Goldman Sachs szerint a befektetői optimizmus kezd a csúcsára érni, aminek következtében az S&P 500 értéke könnyen visszaeshet a bejelentés előtti szintekre, ahogy a befektetők kezdenek rájönni, hogy a belengetett adócsomagnak jóval kisebb hatása lesz a vállalatok eredményességére, mint ahogy arra korábban számítottak.Arról már korábban is szó esett, hogy a mostani lehet a legjelentősebb adóváltozás Ronald Reagan (1980 - 1988) elnöksége óta, aminek kapcsán a Barclays közelebbről is megvizsgálta, hogy mire számíthatnak a befektetők a múltbeli tapasztalatok alapján.A Barclays számításai szerint a bejelentésre kerülő adócsökkentések 85 - 90 százalékát a piac egészen rövid időn belül beárazza. Az 1986 októberében Ronald Reagan által bejelentett adócsomag következtében az S&P 500 értéke 40 százalékot emelkedett, mielőtt az adócsomagot 1987 júliusában egyáltalán foganatosították volna.

1987. október 19-én gyászos napra ébredtek a befektetők, a fekete hétfőn a Dow Jones 554,26 pontot, 22,6 százalékot zuhant, ami azt jelentette, hogy az amerikai cégek kapitalizációjából 500 milliárd dollár vált köddé egyetlen nap leforgása alatt. Persze rengeteg magyarázat forog azóta is köztudatban, hogy mi okozhatta a hirtelen zuhanást, de a Barclays szerint az egyik ok ezek közül az, hogy a piacok túl nagyot és túl gyorsan emelkedtek a Reagan által bejelentésre kerülő adócsökkentés hatására.Ha a történelem megismétli önmagát, akkor annyira nem gyászos a kép, mivel az 1987-es nagy esést követően a következő években szinte megállás nélkül emelkedtek a részvénypiacok. Az S&P 500 értéke például kevesebb mint két év alatt visszatért a nagy eséseket megelőző szintekre, miközben a vállalatok egy részvényre jutó eredménye is hatalmasat emelkedett.

Az amerikai kamatemelést egyelőre pozitívan fogadják a befektetők, hiszen az azt is jelenti, hogy az amerikai gazdaság fundamentumai indokolják a kamatok emelését, azonban előbb-utóbb rájönnek majd, hogy a magasabb kamatok a vállalatok számára drágább finanszírozást, a részvényárazás szempontjából pedig magasabb diszkontrátát, így alacsonyabb vállalatértéket jelentenek.