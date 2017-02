Pont Oroszország nem tartja magát az olajmegállapodáshoz

A nagy olajkitermelő országok tavaly novemberben megállapodtak a kitermelés csökkentéséről hogy stabilizálják az olajárat

A legfrissebb adatok alapján az OPEC-országok tartják magukat a megállapodáshoz a nem OPEC-tagországok pedig csak később csökkentenek

Tavaly novemberben megállapodás született arról, hogy az OPEC- és nem OPEC-tagországok 2017 januártól csökkentik a kitermelésüket annak érdekében, hogy stabilizálódjon az olajár, és egyensúlyba kerüljön az olajpiacon a kereslet és a kínálat. A nem OPEC-tagországok közül a legnagyobb, Oroszország nagy erőkkel támogatta a megállapodást, hiszen a költségvetése erőteljesen függ az olajártól, most azonban éppen az oroszok azok, akik csak késlekedve teljesítik a megállapodás alapján rájuk eső csökkentést.Az elemzői várakozások a megállapodás betartásával kapcsolatban nem voltak túl optimisták, hiszen legutóbb 2009-ben volt példa a kitermelés csökkentésére, azonban azt csak 60 százalékban tartották be a tagországok. Azonban a legfrissebb adatok alapján az OPEC-tagországok rekord mértékben, a vállalt mennyiség 90 százalékával csökkentették a kitermelésüket, ráadásul Szaúd-Arábia még a vállalat mennyiségél is nagyobb mértékben csökkentette a kitermelést.Az OPEC ragaszkodott ahhoz, hogy a szervezeten kívüli országok is csatlakozzanak a termelés csökkentéséhez, amely megtörtént, azonban egyelőre kevésbé tartják be az ígérteket. Az OPEC-országokon kívüliek csupán 40 százalékban teljesítették a megígért csökkentést, ehhez az is hozzájárult, hogy a legnagyobb volument képviselő Oroszország csak fokozatosan csökkenti kitermelését.Az elmúlt napokban emelkedett az olaj ára, ami részben annak tudható be, hogy napról-napra több információ szivárog ki azzal kapcsolatban, hogy a legnagyobb olajexportáló országok valóban visszafogják kitermelésüket. Ha azonban nagyon távolról nézzük, akkor hetek óta egy szűk sávban, 52-55 dollár között oldalaz a WTI típusú olaj ára.