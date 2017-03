Pontosan előrejelezte, mi történik az elmúlt fél évben, most viszont rossz hírei vannak a gurunak

Forrás: MarketWatch Forrás: MarketWatch

Sam Eisenstadt szinte egész életében a pénzügyi szektorban dolgozott, karrierjének utolsó 63 évében a Value Line nevű független amerikai elemző cégnél dolgozott, ahol részvénypiaci előrejelzéseket készített, az ökonometriai modelljeit nyugdíjba vonulását követően is tovább fejlesztette a most 95 éves guru. Mark Hulbert a Marketwatch elemzője 40 éve figyeli a befektetési tanácsadás szektort, és állítása alapján Eisenstadt előrejelző modellje a legjobb, amivel pályafutása során találkozott.Legutóbb 2016 augusztusának utolsó kereskedési napján tette meg tétjeit a piaci előrejelzés guruja, és e-mailben küldte el Hulbert részére az aktuális prognózisát. Azt jelezte előre, hogy 2017 februárjára 2307 pontig emelkedhet az S&P 500, de akár a 2400 pontot is elérheti. Az augusztusi prognózis időpontjában az index 2171 ponton állt, így a következő hat hónapban közel 10 százalékos emelkedést jelzett előre, ami már önmagában is merész kijelentés, mivel az amerikai elnökválasztás miatt bizonytalanság volt a piacokon.Idén szinte hajszálpontosra sikerült az előrejelzése, mivel 2017. február 28-án 2363 ponton zárt az index, és a következő kereskedési napon, március elsején 2400 ponton is állt a napon belüli kereskedés során. Eisenstadt legfrissebb előrejelzése alapján az S&P 500 index 2017. augusztusában 2370 pont környékén fog állni, ami rossz hír azoknak, akik további meredek emelkedésre számítanak. Az ökonometriai előrejelző modell saját tulajdonú és nem publikus, ezért az input paraméterek nem nyilvánosak, viszont egy interjú során Eisenstadt megemlítette, hogy az egyik fő faktor, ami miatt nem jósol további emelkedést, az az emelkedő kamatpálya.Fontos megjegyezni azonban, hogy a modell egy adott időpontra egy adott értéket jelez előre, tehát az odáig megtett út teljesen ismeretlen, ami azt is jelentheti, hogy tovább emelkedik az S&P 500 értéke, azonban a hat hónapos periódus végén egy esés miatt az index értéke visszatér az előrejelzett szintre.Az alábbi ábrán a kék vonal azt mutatja, hogy Eisenstadt modellje alapján mennyit változik a következő 6 hónapban az S&P 500 értéke és leolvasható róla, hogy régen jelzett előre olyan időszakot, amikor stagnálás vagy esés volt várható, ilyenre utoljára a 2008-as válság előtt volt példa.