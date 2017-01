Porszívógyártó építene elektromos autót?

A Dysonnál folytatja pályafutását a Tesla egykori kommunikációs vezetője, Ricardo Reyes, hasonló munkakörben - tudta meg a Bloomberg . Egyből meg is indultak a spekulációk azzal kapcsolatban, hogy elektromos autókat gyártana a cég. Ami azért furcsa, merthogy a Dysonnak nincs sok köze az autóiparhoz, hiszen többek között porszívókat és hajszárítókat gyárt.Abból a szempontból viszont nem teljesen elvetélt ötlet, hogy ezeket az eszközöket is kicsi, de erős elektromos motorok hajtják. A Financial Times korábban arról írt, hogy a brit kormánytól kapott támogatást a vállalat, hogy elektromos autókba fejlesszen akkumulátorokat.Viszont ha így van, akkor Ricardo Reyes jó választás lehet, hiszen a Tesla fontosabb modelljeinek fejlesztésekor dolgozott Elon Musk cégénél.