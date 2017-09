Potom áron vehetsz most magadnak saját francia kastélyt

Egy amerikai pszichiáter és a felesége nyaralás közben bukkant rá a délkelet-franciaországi Château de Corbère kastélyra. Amikor megtudták, hogy eladó, egyből kaptak az alkalmon és megvették, potom 1 millió dollárért. Mindez 23 éve volt, azóta felújították a nyolc hálószobás, nyolc fürdőszobás épületet és számos nyaralást töltöttek ott a családjukkal. Pár éve azonban úgy döntöttek, hogy eladják, de egyelőre nem sikerült rá vevőt találni, így most 3,82 millió dolláros áron kínálják.

Forrás: National Post

De nemrég elkelt egy kastély a Bordeaux melletti Dordogne megyében is. A nyomott piacon 2,03 millió dollárért tudta megvenni egy francia pár egy brit pártól, akik korábban összesen 3,8 millió dollárt költöttek a megvásárlására és a felújítására. Az eladónak végül ez nem volt túl jó üzlet, jól reprezentálva, hogy mekkora kockázatot vállal, aki kastély vásárlására adja a fejét.A legtöbb kastély az Anglia és Franciaország közötti 100 éves háború alatt (1337-1453) épült. A francia kastélyok vastag, kőből készült falakból és padlóból állnak, tornyai vannak és a kaput vasrácsokkal védik. A franciaországi szabályozás értelmében legalább 600 négyzetméteresnek kell lenniük.A kastélyok értékesítésében jártas ingatlanügynökség, a Savills szerint valahol 110 és 275 dollár között van most a kastélyok ára négyzetlábanként, hasonlóan a vidéki házak árához. A politikai bizonytalanság, az eurózóna válsága és a recesszió miatt nehéz rájuk vevőt találni. De ez egyben jó lehetőséget jelent a potenciális vevőknek, hiszen az árak közel a felére estek a 2007-es szintekhez képest.Franciaország mellett Olaszország is kedvez a kastélyok rajongóinak. A reneszánszkorszakban a 14. és a 16. század között különösen lázas építkezés folyt, az Appenninek például lépten-nyomon tele van kastélyokkal.A Rómához közel eső 3000 négyzetméteres, több mint 700 éves "Baronale" kastélyt 8,12 millió dollárért árulják. Kilenc hálószoba, hét fürdőszoba, egy bálterem, könyvtár, tornaterem, fürdő és egy moziterem is van benne.

Forrás: Telegraph

Az olasz kastélyok iránt főleg az orosz és az észak-amerikai befektetők érdeklődnek mostanában. Tény, hogy a piac nem könnyű, nehéz ezeket az épületeket beárazni, hiszen az épületeknek történelmi gyökereik is vannak.Skócia szintén híres a kastélyairól, bár Franciaországhoz hasonlóan itt is elmosódik a határvonal a kastélyok és a kastélyok stílusában épült vidéki házak között. Edinburgh közelében például eladó a Craigcrook Kastély, amit 1542-ben építettek és azóta többször felújítottak. Az 1970-es évek óta irodaként használják őket. Most a Sotheby's-en 7,74 millió dollárért árulják.

Forrás: Sotheby's