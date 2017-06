Rá sem fogunk ismerni a Nestlére, ha bejönnek a tervek

A Sony és a Dow Chemical után a Nestlé jött

A 3,5 milliárd dolláros Nestlé-bevásárlás a legnagyobb tranzakció a Third Point 22 évre visszanyúló történetében, de a legnagyobb cég is, amit a hedge fund megcélzott.

Mozgolódások a szektorban

Bajban az új vezér?

Befektetői karrierje legnagyobb dobását jelentette be Dan Loeb hedge fund manager, a neves aktivista befektető. 3,5 milliárd dollárért vásárolt részesedést a Nestlében. Most 40 millió darab részvénnyel rendelkezik a svájci cégben, ami 1,3 százalékos részesedésnek felel meg.Dan Loeb hedge fundja, a Third Point azt akarta elérni a Nestlénél a befolyásszerzéssel, hogy a Nestlé eladja résesedését a L'Orealban, ezzel pedig több lehetősége legyen a saját részvény vásárolásokra és új profitcélokat tűzzenek ki.Dan Loebnél mostanában az európai vállalatok kerültek a célkeresztbe, pedig inkább arról ismert, hogy amerikai és japán vállalatokra fókuszál. Részesedést vásárol bennük, és aktivista befektetőként olyan változásokat igyekeznek kikényszeríteni, amelyek növelik a részvényesi értéket. Indoklása szerint a fokozott érdeklődés annak tudható be, hogy a régióban csökkentek a politikai kockázatok és javultak a gazdasági kilátások. A Nestlé mellett vásárolt részesedést például a második legnagyobb olasz bankban, az Unicreditben, valamint a német közszolgáltatóban, az E.Onban.Az eddigi legnagyobb befektetése avolt, ahol azt akarta elérni, hogy leválasszák a vegyipari üzletágat annak érdekében, hogy javítsák a profitabilitást. Szerepe volt a Dow vezérigazgatója, Andrew Liveris eltávolításában is, miután a Dow megegyezett arról, hogy egyesül a DuPonttal. De Loeb ezzel nem elégedett meg, szerinte azzal, ha feldarabolnák hat cégre a nagyvállalatot, akkor 20 milliárd dollárnyi értéket szabadíthatnának fel.Japánban az egyik leghíresebb akciója afűződött. A japán elektronikai óriásnál azt akarta elérni, hogy eladja a szórakoztatóipari üzletágát, de amikor ez nem sikerült, eladta részesedését. valamivel sikeresebb volt a, ahol 2016-ban lemondtatta az elnököt és elérte, hogy átstrukturálja a portfolióját.Loeb Nestlé-befektetése egy olyan időszakban történt, amikor a fogyasztási cikkek szektorban nagy a mozgolódás. Aznemrég akadályozott meg egy ellenséges felvásárlást a Kraft-Heinztől. Aeladta élelmiszer-üzletágát, miután megvette a babatermékeket gyártó Mead Johnsont, apedig a Stonyfield joghurt-üzletágától vált meg, miután megvette a WhiteWave nevű tejipari céget.A Nestlénél az új vezérigazgató, Mark Schneider is könnyen a célkeresztbe kerülhet, miután tavaly a bevételek növekedése egy évtizede a leglassabb ütemre lassult a részvények pedig alulteljesítők voltak az elmúlt években a szektortársakhoz képest. Elemzők szerint úgy tűnhet, hogy a Third Point ellenségesen áll majd a céghez, de valójában egy lendületet adhat Mark Schneidernek a stratégiai céljai teljesítésében.

Átalakulóban a Nestlé

A Nestlé legfontosabb márkái A társaság széleskörű termékskáláján szerepelnek bébiételek, gyógyhatású készítmények, palackozott íz, reggeliző termékek, gabonapelyhek, kávé és tea, tejtermékek, jégkrém, fagyasztott étel, rágcsálnivalók és állateledel. Híresebb márkái közé tartozik a Nespresso, a Nescafé, a Kit Kat, a Smarties, a Nesquick és a Maggi.

Schneider az első olyan vezető a Nestlé élén, aki kívülről érkezett. Az egészségesebb ételek felé terelné a termékkínálatot és a gyorsabban növekvő üzletágakra fókuszál. A tervek szerint eladja az amerikai csokoládé-és cukorka-üzletágát is. Elemzők szerint az irány jó, csak nagyon lassan válaszol a cég a piac változásaira, ezért lehetséges, hogy a részvényesek nyomást gyakorolnak majd a cégre.A Nestlénél jelenleg több mint 2000 márka van, amit épp itt az idő felülvizsgálni. a Nestlének 23 százalékos részesedése van a L'Orealban, aminek értéke jelenleg közel 27 milliárd dollár, amit szintén itt az idő eladni, amiből esetleg saját részvény vásárlásokat lehetne finanszírozni. A Third Point szerint profitcélt is ki kellene tűzniük 2020-ra 20 százalékos működési eredményszintet szeretnének látni a 2016-os 15 százalék helyett.De van, aki szerint nincs szükség megújulásra a Nestlénél, a JP Morgan szerint nem biztos, hogy Dan Loebnek jobb stratégiai víziója van a cégről, mint a saját menedzsmentjének. Szerinte nagyon erős a termékportfolió és jól pozícionált a jövőre.