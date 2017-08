Rakétatámadási tervet készít Észak-Korea augusztus közepéig

Phenjan szerdán közölte: "komolyan mérlegeli", hogy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáival csapást mérjen Guam szigetére, ahol az amerikai haderőnek hadászati jelentőségű katonai létesítményei vannak.

Képtelenség értelmes párbeszédet folytatni egy ilyen őrülttel, csak nyers erővel lehet rá hatni

Határozottan felszólítjuk Észak-Koreát, hogy vegye komolyan a nemzetközi közösség többszöri figyelmeztetését, tegyen eleget az ENSZ határozatainak, és tartózkodjon a további provokációktól.

Nagyon fontos fenntartani az Egyesült Államok nukleáris elrettentő erejét ebben a nagyon aggasztó térségi biztonsági helyzetben. Trump elnök ki is jelentette, hogy semmilyen válaszlehetőséget nem zár ki, így a katonait sem, és a japán kormány üdvözli ezt a politikát

Talán azt tervezik, hogy a kísérletképpen elindított rakéták nem a Japán-tengerbe fognak becsapódni (mint eddig), hanem Guam környékén. A bejelentésnek az lehet a burkolt üzenete, hogy ez nem egy valódi támadás lesz

A szokatlanul részletes beszámoló a támadási tervről újabb állomása az Egyesült Államok és Észak-Korea közötti kölcsönös fenyegetőzésnek. Donald Trump amerikai elnök "olyan tűzzel és haraggal" fenyegette meg kedden Phenjant, "amilyet még nem látott a világ", ha Észak-Korea tovább fenyegetné az Egyesült Államokat, később azonban két Twitter-üzenetben is visszafogottabban nyilvánult meg.A KCNA a csütörtöki jelentésében "zagyvaságok tömkelegének" nevezte Trump fenyegetését.- írta a hírügynökség, hozzátéve, hogy Phenjan továbbra is figyelemmel kíséri az Egyesült Államok nyilatkozatait és viselkedését.A japán kormány szóvivője a jelentésre reagálva azt mondta:A szóvivő azonban - minthogy Japán az Egyesült Államok szoros szövetségese - Donald Trumpéhoz hasonló harcias hangnemet is megütött:- mondta Szuga Josihide.Onodera Icunori japán védelmi miniszter pedig a Kyodo hírügynökség jelentése szerint azt mondta a tokiói parlament alsóházának egyik bizottságában: Japán jogszerűen elfoghat minden olyan észak-koreai rakétát, amely Guam felé tart, hiszen annak fölötte kell elrepülnie, és így veszélyezteti a szigetországot is. Szakértők azt mondják: Japán egyelőre nem képes elfogni ilyen rakétát - jegyezte meg a Reuters.Okonogi Maszao, a tokiói Keió Egyetem emeritus professzora a KCNA jelentésére reagálva azt mondta a Reuters hírügynökségnek: szerinte Phenjan kevésbé fenyegetni akar, inkább figyelmeztet, hogy változások várhatók rakétakísérleti programjában.- mondta.Donald Trump amerikai elnök még üzletemberként 1999-ben adott egy interjút a CNN-nek, és ebben arról beszélt, hogy ha ő volna az elnök, megelőző katonai csapást mérne Észak-Koreára. A felvétel egyes részleteit az amerikai hírtévé most feltette a YouTube fájlmegosztó oldalra. Trump a riporter kérdésére válaszolva jelentette azt ki, hogy kész volna csapást mérni Észak-Koreára, de, mint mondta, előbb tárgyalna Phenjannal.