Egyszer fent, egyszer lent 2017.09.27 11:31

Nagy a mozgás az OTP-ben, nap elején 0,5 százalékos pluszban, aztán 0,9 százalékos mínuszban is állt az árfolyam, most pedig újra közel fél százalékos pluszban áll az OTP. A bizonytalanságot az okozza, hogy lejárt az a 180 napos időszak, amíg a bank egyik nagytulajdonosa, a Groupama nem adhatja el a részvényeit, a befektetők egy része pedig arra pozícionálhatja magát, hogy a biztosító a márciusi tranzakcióhoz hasonlóan nagyobb diszkonton adhatja el az OTP-részvénycsomagját, és bár erre nagy valószínűséggel zártkörű jegyzésben kerülne sor, a tranzakció a piaci árfolyamot is lefelé húzhatná.