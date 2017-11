Reagált a Herbária: a fiú kifizette az apa követelését

Februárban írtunk arról, hogy családi viszály tört ki apa és fia között a Herbária Zrt.-nél. Egy januári közgyűlésen Soproni Tamás (apa) vezérigazgatót megfosztották minden tisztségétől, fia, Soproni Márton kezdeményezésére. Az apa ebbe nem nyugodott bele és megtámadta a közgyűlési több döntését és egy korábbi közokirat alapján követeléssel lépett fel a fiával, illetve annak cégével szemben, mely fő tulajdonosa a Herbária Zrt.-nek. Ez odáig jutott, hogy a Herbária fő részvényesének vagyoni részesedésének lefoglalása érdekében eljárás indult.

Részlet a Herbária cégkivonatából.

Az elmúlt napokban a Herbária Zrt-t kedvezőtlen színben feltüntető, minden alapot nélkülöző híresztelések láttak napvilágot. Cégünk tradíciói, a fogyasztóinkért és üzleti partnereinkért érzett felelősségünk arra kötelez, hogy hiteles tájékoztatást adjunk a téves információkkal szemben.



2016. decemberében a többségi részvényesek azzal a gyanúval szembesültek, hogy a társaság vagyonát egyesek magáncélokra használják fel, ezzel jelentős kárt okozva a cégnek. A társaság 2017. januári közgyűlésén a Herbária csaknem 97%-os részvényi többsége megvonta a bizalmat az addigi vezérigazgatótól, S. Tamástól.



Az új vezérigazgató, Soproni Márton egy független könyvvizsgáló bevonásával belső vizsgálatot indított, és sikkasztás, hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett, amely alapján a nyomozóhatóság a bűncselekmény gyanúját megalapozottnak találta, és nyomozást rendelt el. A feljelentést tehát éppen a Herbária tulajdonosai és új vezetése tette.



A Herbária régi vezérigazgatója nem tudott belenyugodni leváltásába, és bár a visszahívására vonatkozó közgyűlési határozatot meg sem támadta, egy őrző-védő céget, a Patrol Group Kft-t megbízva, biztonsági emberekkel elfoglalta a társaság székhelyét és egyik raktárát. A céget elzárták eszközei egy részétől, a dolgozókat pedig személyes használati tárgyaiktól, valamint nem engedték be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt sem. A székhelyfoglalás törvénytelenségét az illetékes jegyző megállapította, jelenleg az ingatlan visszaszerzésére hatósági végrehajtás van folyamatban.



Mos már kimondható, hogy az átmeneti nehézségeket a cég előnyére fordította, optimalizálva és modernizálva működési folyamatait. Új kiskereskedelmi készletnyilvántartó rendszert tesztel, e-learning tréningeket vezetett be, és informatikai., valamint termékfejlesztések zajlanak jelenleg is.



A híresztelésekkel ellentétben a Herbáriával szemben végrehajtás nincs, és nem is volt folyamatban. Csupán a leváltott vezérigazgató kíván az egyik, visszahívását megszavazó részvényessel szemben, egy régi közokiratra hivatkozva kártérítéshez jutni vezérigazgatói fizetésének elvesztése miatt. Minden alapot nélkülöz az a híresztelés is, hogy a Herbária részvényeit árverezni fogják, és a részvényes fedezetelvonást valósított volna meg. Ezzel szemben a valóság éppen az, hogy az érintett részvényes, bár perben vitatja a leváltott vezérigazgató követelését, kifizette azt annak érdekében, hogy a részvényessel szembeni végrehajtás soron kívül megszüntetésre kerüljön, és külön perben követeli vissza a leváltott vezérigazgató jogalap nélküli gazdagodását.



A Herbária védjegyei szintén nem kerültek idegen kézbe, továbbra is biztosított a "Herbária-örökség" védelme, és a cég számára azok jövőbeni használata.



A Herbária tulajdonlását, vagy képviseletét megkérdőjelező ügy nincs folyamatban. A vezérigazgató leváltásáról szóló közgyűlési határozatot maga S. Tamás sem támadta meg, a jelenlegi 3 tagú igazgatóságot csaknem 97%-os részvényesi többséggel megszavazó közgyűlési határozat jogszerűségét pedig jogerős bírósági ítélet állapította meg.



A Herbária részvényesei és igazgatósága az elmúlt időszakot arra használták fel, hogy a mintegy 250 munkavállaló és az üzleti partnerek töretlen bizalmára építve a társaságot átvezessék a 21. századba: modern alapokra helyezve a vállalatirányítást, kiszélesítve a cég banki finanszírozását és likviditását, megteremtve a jövőbeni fejlődés biztos alapjait.

A Patrol Group reakciója "A Patrol Group Kft. 2017. január 11. napján kötött szerződést a Herbária Zrt-vel és nem Soproni Tamás vezérigazgatóval. Felek a szerződést további alkalommal módosították ennek köszönhetően a Herbária Zrt. által használt Bp. XIII. Csata utca 27. és a IV. Ezred utca 2. szám alatti ingatlanok őrzését is a Patrol Group Kft. szerződéses jogviszonyban látja el a mai nap is.



A Herbária Zrt. által közölt nyilatkozattal ellentétben az illetékes jegyzői határozatban foglaltaknak eleget tettünk, a helyszínen megjelenő hatósági személyeket az ingatlanba beengedtük, így a jegyzői határozatban foglaltaknak maradéktalanul eleget tettünk. Jelenleg birtokvédelmi eljárás van folyamatban a BKKB-n.



Az Ezred utcai raktár vonatkozásában tájékoztatom, hogy a birtokvédelmi kérelmet melyet a Herbária Zrt. terjesztett elő, az illetékes jegyzői hivatal elutasitotta, mely határozatot a Herbária Zrt. a mai napig nem támadta meg, ahogyan a Patrol Group Kft.-vel aláírt megbízási szerződést sem.



A Patrol Group Kft. 2017.01.11. napjától megszakítás nélkül a vagyonvédelmi törvényben foglaltak alapján látja el a vagyonvédelmi tevékenységet a Herbária Zrt. nyilatkozatában szereplő ingatlanok tekintetében".

A szabadalmi hivatal válasza Válaszában a hivatal kifejti, hogy a Herbária kapcsán nagyságrendileg húsz védjegy érintett. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a védjegyekkel kapcsolatos jogutódlási kérelmek elbírálásakor a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 47-48. §-a alapján jár el.



A Vt. 47. §-ának értelmében a Hivatal a védjegybejelentésekről és a védjegyekről lajstromot vezet, amelybe - a 48. §-nak megfelelően - be kell jegyezni a védjegyjogokkal kapcsolatos tényeket és körülményeket. A védjegylajstrom a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja, azaz az ellenkező bizonyításáig a védjegylajstromba bejegyzett jogokról és tényekről vélelmezni kell, hogy azok fennállnak. A védjegylajstromban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki vitatja a helyességüket vagy a valósággal való egyezőségüket. Jóhiszemű és ellenérték fejében jogot szerző harmadik személlyel szemben a védjeggyel kapcsolatos bármely jogra csak akkor lehet hivatkozni, ha azt a védjegylajstromba bejegyezték. A védjegylajstromot bárki megtekintheti, ahhoz a Hivatal a honlapján elektronikus hozzáférést is biztosít.



A Vt. 48. §-a alapján a védjegylajstromba a Hivatal a saját döntése vagy más hatóság döntése vagy a bíróság határozata alapján tesz bejegyzést, illetve feltünteti a védjegyeljárásokban bekövetkezett tényeket. A védjegyoltalommal összefüggő jogok és tények tudomásulvétele, illetve bejegyzése ügyében a Hivatal írásban előterjesztett kérelem alapján dönt. A kérelemhez csatolni kell az alapul szolgáló közokiratot vagy megfelelő bizonyító erejű magánokiratot. Nem teljesíthető a kérelem olyan okirat alapján, amely alaki hiány miatt érvénytelen, vagy amelynél a jogszabályban előírt hatósági jóváhagyás hiányzik, továbbá, ha az okirat tartalmából kitűnően az abban foglalt jognyilatkozat érvénytelen.



A Hivatal jogutódlás tárgyában tett lajstrombejegyzése deklaratív hatályú, azaz a jogutódlás alapjául szolgáló okirat érvényességének, illetve hatályosulásának (a jogviszony létrejöttének vagy a jogi tény bekövetkezésének, jelen esetben az átruházás megtörténtének) nem feltétele a jogutódlás Hivatal részéről történő tudomásulvétele és lajstromba történő bejegyzése; az attól függetlenül (akár bejegyzés hiányában is) bekövetkezik. Lényeges hangsúlyozni azt is, hogy a jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelemhez csatolt okiratok anyagi jogi érvényességének (tehát pl. hogy egy adásvételi vagy ajándékozási szerződést érvényesen kötöttek-e meg) vizsgálatára az SZTNH-nak nincs hatásköre.



A fentiek értelmében a Hivatal egy jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelemről a csatolt iratok megfelelőségének és az előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének vizsgálatát követően dönt.



A Hivatal a HERBÁRIA védjegyek jogutódlásának tudomásulvételére irányuló kérelmek ügyintézése során a Vt. fent hivatkozott rendelkezéseinek teljes körű betartásával járt el, a Vt. alapján vizsgált feltételeknek a becsatolt iratok megfeleltek: az átruházást tartalmazó szerződések alaki hibában nem szenvedtek, az okirat tartalmából kitűnően pedig a jognyilatkozatok nem voltak érvénytelenek.



A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a Herbária Zrt. - ahogy az a lajstromból szintén kiolvasható - határozott idejű, kizárólagos használati joggal rendelkezik mindkét védjegy esetében.



Kiegészítésként megjegyezhető, hogy az alapul fekvő iratok vonatkozásában a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) sem emelt kifogást, ugyanis a 830210 lajstromszámú nemzetközi színes ábrás HERBÁRIA védjegy jogosultjai a ROMARIN adatbázis szerint ugyanazok, mint a nemzeti védjegyek új jogosultjai.