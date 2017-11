Reagált az OKSZ a Reál vezérének vádjaira

A múltban az OKSZ a teljes magyar kereskedelmi szektor érdekeit (multinacionális és hazai vállalkozásokét is) kiegyensúlyozottan képviselte, az állásfoglalásait ennek jegyében, kifejezetten szakmai alapon hozta meg

Erre reagált az OKSZ

Az elnökség összetételében a korábbi időszakban semmiféle arányváltozás nem volt, kizárólag az időközben esetenként megüresedett tisztségeket töltötték be új jelöltek, ugyanattól a vállalkozástól

- írta a kilépést indokló levelében Kujbus Tibor, a Reál Hungária Élelmiszer Kft. ügyvezetője. Tizenhét évi tagság után a múlt héten kilépett a több mint 2300, hazai tulajdonban lévő boltot képviselő Reál üzletlánc az OKSZ-ből."Sajnálatos módon - ahogyan azt már több alkalommal is jeleztem - a Reál Hungária Kft. megítélése szerint az utóbbi időben, így kifejezetten az elmúlt évben, az OKSZ irányvonala megváltozott és a korábbi kiegyensúlyozottsággal szemben az utóbbi időben sokkal hangsúlyosabban képviseli a multinacionális vállalkozások érdekeit, mint a hazai vállalkozásokét" - fejtette ki meglátásait Kujbus Tibor. "Álláspontunk szerint ez a (politikai) irányváltás kifejezetten megmutatkozik az OKSZ elnökségének megváltozott összetételében is."Az OKSZ állásfoglalása kiemeli: az Országos Kereskedelmi Szövetségben 2015-ben volt tisztújító közgyűlés. Ezen, a hazai és a nemzetközi vállalkozások egyenlő arányú képviselete érdekében úgy alakította ki a vezető testületek (elnökség, felügyelő bizottság) összetételét, hogy az azonos súlyú legyen. "Társelnöki rendszert alakított ki, amelyben három fő a hazai, három fő pedig a nemzetközi vállalkozások képviseletében lett megválasztva. Az elnökség további tagjai körében is ezt a rendet követte az OKSZ" - írta a szövetség.- hangsúlyozta az OKSZ.Hozzáteszik: a háromtagú felügyelő bizottságot hazai vállalkozás képviselője vezeti, nemzetközi láncok képviseletében pedig csak egy fő vesz részt a bizottság munkájában.Az Országos Kereskedelmi Szövetség a lehető leghatározottabban visszautasít minden olyan minősítést, mely szerint bármilyen irányváltás szerepet játszana állásfoglalásaiban. Kizárólag szakmai kérdéseket mérlegel továbbra is - hangsúlyozták.A tagok közötti esetleges vitás ügyekben ugyanakkor alapszabályának megfelelően mindkét oldal állásfoglalását közvetíti. Így történt ez például a vasárnapi zárvatartás kérdésében is, amikor minden alkalommal kifejtette a kereskedők megosztottságát - zárul a közlemény.