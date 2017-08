Régen menekültek ennyire az amerikai részvényekből

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az elmúlt hetekben rendre megfigyelhető, hogy az amerikai tőzsdék új csúcsra emelkednek, de ezzel párhuzamosan az amerikai részvényalapok eszközállománya folyamatosan csökken, a befektetők a világ más részeire fektetnek be.A Bank of America megvizsgálta az EPFR Global adatait, melyek a befektetési alapok eszközallokációját és tőkeáramlását vizsgálja heti rendszerességgel és egy kiemelendő paradoxonra bukkant: míg az S&P 500 részvényindex értéke új rekordokat dönt, addig 13 éve nem volt példa olyan hosszú tőkekivonási sorozatra az amerikai részvényalapokból, mint manapság. Egyre inkább csökken az amerikai részvényalapokba allokált tőke összege, a szerdán lezárult egy hetes időszakban például 2,6 milliárd dollár tőkét vontak ki ezekből az alapokból, június vége óta pedig már közel 30 milliárd dollár hagyta el az amerikai részvényalapokat. A legnagyobb vesztes az amerikai fogyasztói szektor, ahonnan az eddigi harmadik legnagyobb mértékben történt tőkekivonás a heti adatokat vizsgálva.A tőkekiáramlás annak is betudható, hogy a befektetők csalódtak Donald Trump ígéreteiben, így a világ más részein keresnek jobb növekedési lehetőségeket, amit megerősít az, hogy 36 milliárd dollárt fektettek be ugyanebben az időszakban Amerikán kívül. A legutóbbi egy hetes statisztika szerint 3,1 milliárd dollárt japán részvényekbe fektettek, ami 21 hetes rekord, a fejlődő részvénypiacok 200 millió dollárral gazdagodtak. Az európai részvénypiacok egyenlege hét hete először csökkenést mutatott.Az idei teljes évben a befektetéseket és a tőkekivonásokat tekintve összességében 205 milliárd dollárt fektettek be a részvénypiacokon, ebből 41,7 milliárd dollárt a fejlődő részvénypiacokon, 163 milliárd dollárt a fejlett részvénypiacokon. Ez a szám 278 milliárd dolláros ETF befektetésekből és olyan alapokból történő tőkekivonásokból (73 milliárd dollár), melyek nem shortolnak részvényeket, csak vesznek.Az eszközallokáció nem véletlen, 2017 eddigi nyertesei a fejlődő piaci részvények, melyek árfolyama együttesen közel 27 százalékot emelkedett idén dollárban mérve, az európai részvények 18 százalékos hozamot értek el.