Rejtélyes beszakadás a bitcoin piacán

Az elmúlt hetek esései után ismét szárnyalásba kezdett a bitcoin árfolyama, a Coindesk árfolyamindex alapján ma a nap folyamán egészen 4800 dollár fölé emelkedett a szuperpénz, amire utoljára szeptember 2-án volt példa. Mindeközben ugyanezen indexen szerint helyi idő szerint 10 óra magasságában a bitcoin ára hirtelen, látszólag minden ok nélkül 600 dollárt, azaz 12 százalékot esett. Az érdekesség az egészben, hogy a többi indexen nyoma sem volt flash crachnek, sőt, a CNBC még az indexben szereplő 4 tőzsdét is megkereste, azonban egyikük sem tapasztalt semmiféle zuhanást.

Kép forrása: Coindesk

Many people rightly pointing out that dip in #Bitcoin only on CoinDesk. Brave New Coin and CryptoCompare both showing no 'flash crash' $BTC pic.twitter.com/bHzKI0a5jT