Rejtőzködő milliárdosok, övék az Auchan és a Decathlon

Négy generáció alatt nőttek nagyra

A francia Mulliez család legalább olyan titokzatos és zárkózott, mint az Aldit alapító Albrechtek, olyan vallásos, mint a C&A-t tulajdonló holland Brenninkmeijer család, és nagyjából annyian vannak, mint a Metro csoportot is tulajdonló, közel 700 családtagot számláló Hanielek. Négy generáció alatt a Mulliez család elképesztő méretű céghálót épített fel, a hozzájuk tartozó cégek éves szinten több mint 90 milliárd euró árbevételt érnek el, világszerte több mint 8 ezer üzletet működtetnek és közel fél millió alkalmazottat foglalkoztatnak. A klán vagyonát különböző becslések alapján 35-60 milliárd euróra taksálják, a legértékesebb vagyonelem az egyik legnagyobb európai kiskereskedelmi lánc, az Auchan és a sportszereket és sportruházati cikkeket értékesítő Decathlon, de a cégcsoporthoz pénzintézetek, autószervizek, bútorüzletek, divatcégek, műszaki cikkeket forgalmazó üzletek is tartoznak. A klán cégei elsősorban Franciaországban erősek, a franciák a hétköznapi kiadásaiknak több mint 10 százalékát a Mulliez család valamelyik cégénél költik el, nagyon kevés olyan francia van, aki soha sem találkozott még Mulliez-céggel. A cégcsoport azonban erős Spanyolországban, Olaszországban és Lengyelországban is, az elmúlt években pedig a bevételek egyre nagyobb része Ázsiából származik. A szélesebb családhoz tartozó több mint 600 családtag tulajdonolja ezeket a vállalatokat, amelyek mind megtartották az önállóságukat, a klán célja, hogy olyan vállalatok tartozzanak a cégcsoporthoz, amelyek önmagukban is életképesek, hatékonyak.

Decathlon, Forrás: AFP

A klán alapítója az 1877-ben született Louis Mulliez volt, aki a belga határhoz közel fekvő észak-franciaországi Roubaix-ban kezdet vállalkozni, eleinte a textiliparban, később a kiskereskedelemben ért el üzleti sikereket. Feleségével 12 gyermekük volt, közülük tíznek lett családja, sokuknak közülük 3-6 gyermeke született, így a család gyorsan terebélyesedett, az általuk alapított vagy megvásárolt cégek száma is gyorsan nőtt. 1955-ben az akkori rangidős családtag, Gérard Mulliez vezetésével létrehoztak egy holdingot, ami összefogta a családhoz köthető vállalatokat. Az Association familiale Mulliez (AFM) részvényesei a család tagjai, akik vagy vér szerinti rokonok vagy házasság útján kerültek a családba, betöltötték a 21. életévüket és elfogadják a társuláshoz való csatlakozás szerződéses feltételeit. A holdingot azért hozták létre, hogy Louis Mulliez vállalati örökségét, vagyonát összefogják, és a leszármazottai között egyenlő részben felosszák, de ugyanilyen fontos volt az is, hogy a családhoz köthető cégeknek olyan anyagi hátteret nyújtsanak, hogy külső finanszírozásra, például bankhitelek felvételére ne szoruljanak rá, és támogassák a családtagokat abban, hogy vállalkozásokat indítsanak. Ez utóbbi egyébként meghatározó a Mulliez-cégek sikerében, hiszen a család anyagi hátterére támaszkodva több olyan vállalatot is alapítottak a család tagjai, amelyek ma már meghatározóak a szegmensükben. 1961-ben Gérard Mulliez alapította az Auchant, amely mostanra a második legnagyobb francia kiskereskedelmi cég lett, a jelenleg a világ egyik legnagyobb sportszer- és sportruházat-értékesítő cégét, a Decathlont pedig az a most már milliárdos Michel Leclercq alapította 1976-ban, aki az Auchan-alapító Gérard Mulliez egyik üzletében a hentes osztályon kezdte karrierjét, és aki a Decathlon nemzetközi terjeszkedésekor erősen támaszkodott a család erőforrásaira. Utóbbi sztori arra is rávilágít, hogy nem csak vezető pozícióban dolgoznak a klán tagjai a családhoz köthető cégeknél, a család egyik jelmondata ugyanis az, hogy minden pozícióba a legjobb munkaerőt kell tenni. Hogy ez mennyire így van, arra jó példa az, hogy még a család fejének is meg kellett hajolnia a klán akarata előtt, amikor 2006-ban Gérard Mulliez az Auchan vezető pozíciójába akarta juttatni fiát, Arnaud Mulliezt, a család első körben simán leszavazta.

Auchan, Forrás: AFP

A klán az elmúlt 50 évben sikeresen tartotta meg a cégei feletti kontrollt, pedig nagybefektetők, kockázati tőkések is ostromolták a cégeket, ráadásul több alkalommal a tőzsdei forrásbevonás is vonzó opciónak tűnt, a családtagok azonban eddig még mindig összetartottak. Ráadásul olyan egyezséget kötöttek a család tagjai, amely szavatolja, hogy az irányítás továbbra is náluk marad. A paktum két fontos pillére az, hogy egyrészt a cégcsoport tulajdonlásában a vérrokonság az elsődleges szempont, másrészt a családtagok közösen kezelik a család eszközeit. A családhoz tartozó cégeket összefogó holdingban csak a család Mulliez-Lestienne-ágához tartozó leszármazottak szerezhetnek részesedést, ezzel biztosítják azt, hogy a tulajdonrészek nem aprózódnak fel túlságosan, de hogy más családtagokat sem zárjanak ki túlságosan, egyfajta belső piacot hoztak létre a családi részvényeknek, amikből hozzátartozók is vásárolhatnak. A családtagok portfóliókat birtokolnak, amelyeken keresztül a családhoz tartozó cégekben szereznek részesedést, vagyis gyakorlatilag minden családtag minden cégben tulajdonosA család gondolkodását jól szemlélteti az a sztori, amit az Auchan elnöki pozícióját idén februárig betöltő Vianney Mulliezről mesélnek. A most 54 éves üzletember egy franciaországi Auchan megnyitójára utazott, és a kollégái legnagyobb meglepetésére nem egy előkelő hotelben, hanem az Ibis helyi szállodájában töltött el egy éjszakát, mondván, ha úgyis csak alszik ott, akkor miért fizessen érte többet, ráadásul a hotelig gyalog tette meg az utat, inkább háromnegyed órát gyalogolt, mint hogy a drága taxiért fizessen.A költségeket a cégeiknél is igyekeznek megfogni, a cél az, hogy minden vállalat önmagában is életképes legyen, ezt pedig az az egyezség szavatolja, amit a családtagok kötöttek. Ennek az a lényege, hogy bár az egyes vállalatok tulajdonosai azonosak, a cégek működése teljesen független egymástól, ez szavatolja azt, hogy az egyik vállalat vesztesége nem veszélyezteti egy másik működését, baj esetén nem dőlnek dominóként a Mulliez-cégek. Ebből a hozzáállásból a hosszú távú működés szempontjából nyilván sok előny származik, azonban nap mint nap szembesülnek azzal a cégcsoport vállalatai, hogy egy kis összefogással hatékonyabban is szervezhetnék az üzletmenetüket. Jó példa erre, hogy az Auchan és a Decathlon is értékesít kerékpárokat, de a szeparált működés miatt külön-külön szerzik be őket, a divatruházatot értékesítő Pimkie és a Kiabi pedig külön gyártatja le a ruháit, ami a mai világban már inkább furcsa, elég, ha csak arra gondolunk, hogy a hatékonyságot javítva hogyan használja a Volkswagen konszern alkatrészeit a cégcsoporthoz tartozó Skoda, Audi, Seat vagy éppen a Porsche. Persze a családhoz köthető vállalatok dönthetnek úgy, hogy bizonyos területeken együttműködnek, de azt soha sem kezdeményezhetik a tulajdonosok.Az osztalékkal is csínján bánnak, a családi cégeket összefogó holding általában a profitnak csupán 10 százalékát fizeti ki a tulajdonosoknak, a fennmaradó részt pedig igyekeznek visszaforgatni a vállalatokba, hogy lehetőség szerint a bankoktól sem kelljen függenie a Mulliez-cégeknek.A Mulliez klánhoz köthető cégek között a többség Franciaországban erős, de több olyan is van, amelyik Európa-, sőt világszerte ismert. Utóbbiak közé az Auchan és a női divat-láncok tartoznak.A világon a 11. legnagyobb, Franciaországban pedig a Carrefour után a 2. legnagyobb élelmiszer-kiskereskedő cég az Auchan, kétségtelenül ez a Mulliez család cégbirodalmának az ékköve. Az 1961-ben Gérard Mulliez által alapított vállalat a világ 16 országában - köztük 1998 óta Magyarországon - van jelen, 969 hipermarketet és 954 szupermarketet üzemeltet, világszerte közel 340 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az Auchan Holding (ehhez a bevételek 98 százalékát adó Auchan Retailen kívül az Immochan és az Oney tartozik) tavaly 52,9 milliárd euró árbevételt és 824 millió euró profitot ért el. A bevételek 35 százaléka Franciaországból származik, közel 28 százaléka viszont már Ázsiában (Kína, Vietnam, Tajvan) keletkezik. Az Auchan csoportban 84 százalékos részesedése van a Mulliez családnak,A világ egyik legnagyobb barkácsáruház-lánca, amely több márkán (Leroy Merlin, Bricoman, Bricomart, Bricocenter, Weldom stb.) keresztül 12 országban, többek között Kínában, Brazíliában és Chilében is jelen van, 98 ezer főt foglalkoztat, összesített forgalma pedig 17,6 milliárd euró (2015).

Forrás: Adeo

Az 1976-ban Gérard Mulliez egyik unokatestvére, Michel Leclercq által alapított cég a világ egyik legnagyobb sportszerkereskedő cége (2015-ben az Intersport mögött a második volt). A sportruházatot és sportszereket értékesítő vállalat tavaly 10 milliárd eurós forgalmat ért el, 1176 üzletében (ebből 21 Magyarországon van) 78 ezer alkalmazottat foglalkoztat. A Decathlon sikerének titka az, hogy a kínálatnak csak 20-30 százalékát adják a nagy márkák, mint a Nike, az Adidas vagy a Puma, a francia cég elsősorban a saját márkáira (mint a Quechua vagy a Kipsta) épít, amiken magasabb marzsot ér el.A Mulliez családhoz köthető vállalatok között több női ruha üzletet is találunk, a Magyarországon is jelenlévő Pimkie és Orsay mellett a Kiabi is ismert márka nem csak Európában, de például Afrikában is. A Kiabi tavaly 1,8 milliárd euró árbevételt ért el, jelenleg már 14 országban, Európán kívül többek között Marokkóban, Tunéziában, Elefántcsontparton és Kongóban is jelen van üzleteivel, amiből már több mint 500 van világszerte. Az Orsay 30 országban, összesen 670 üzlettel többek között Mongóliában és az Egyesült Arab Emirátusokban is jelen van.