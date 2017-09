Rekord beruházást avatott az E.On Magyarországon

A fejlesztés az úgynevezett intelligens digitális technológiák (IED - Intelligens Elektronikus Eszközök) felhasználásával jött létre. Az IED készülékek a hálózati vagy alállomási hibákat rendkívül gyorsan érzékelik, azokat automatikusan megszűntetik, vagy kikapcsolják a hibás berendezést, és önműködően aktiválják a tartalék ellátást. Ez az automatizmus azért is rendkívül fontos, mert a nagy érzékenységű termelő-, gyártó- és egyéb ipari berendezésekben a hálózati hibák, zárlatok során kialakuló áram- és feszültségviszonyok is okozhatnak potenciális károkat. Az eszközök működésük során nagy mennyiségű adatot generálnak, illetve dolgoznak fel, amivel elősegítik az üzemi események gyors kiértékelését és a megfelelő beavatkozások azonnali megtételét.A tatabányai létesítmény az E.On szerint a fejlesztések és a bővítés lehetőségét is megalapozza a Tatabánya Ipari Parkban működő vállalatok, vállalkozások számára, valamint jelentősen tehermentesíti a bánhidai transzformátor állomást is.