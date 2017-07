Rekorderedmény a Samsungnál

növekvő árbevételről, üzemi eredményről és profitról számolt be, azonban ez nem hatotta meg a befektetőket. Az árbevétel 623 millió euró lett, ami négy százalékos növekedés az előző év második negyedévéhez képest, a tisztított üzemi eredmény 379,5 millió euró lett (+7%), a kiigazított profit 232 millió euró (+7%) lett.Az árbevétel-növekedést részben a kamatderivatívák kereskedési volumenének növekedése magyarázza, ez kompenzálta az Eurex más szegmenseiben tapasztalható alacsonyabb volatilitást, ami alacsonyabb forgalomhoz is vezetett. A befektetők nem voltak elégedettek a második negyedéves gyorsjelentéssel, ma a Deutsche Börse-papírok árfolyama az egyik leggyengébb DAX-komponens a közel négy százalékos árfolyameséssel.

féléves számokat közölt, melyek közül a profit meghaladta az elemzői várakozásokat. Az árbevétel öt százalékkal, 26,3 milliárd frankra nőtt. A vállalat egy részvényre jutó nyeresége 8,23 frank, ami magasabb, mint a 7,93 frankos várakozás.Az árbevétel-növekedés közel fele az új készítmények forgalmazásával magyarázható, a Tecentriq, Ocrevus és Alecensa készítmények félmilliárd frankkal járultak hozzá az eladásokhoz. A részvények árfolyama 2,5 százalékot emelkedett, a piacnyitást követően, jelenleg fél százalékot emelkedett a tegnapi záróárhoz képest.

Rekord üzemi eredményt ért el Ázsia harmadik legértékesebb vállalata, aés jó úton halad afelé, hogy éves szinten is profitrekordot döntsön. A vállalat árbevétele 61 billió won lett az idei második negyedévben, ami a várakozásoknak megfelelően 19,8 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. Az üzemi eredmény rekord magasságba emelkedett, 14 billió won lett, ami 72 százalékkal több, mint tavaly, a profit 11 billió won, ami 88 százalékkal több, mint 2016 második negyedévében.A jelentős árbevétel-növekedés nagy része a memória chipeknek köszönhető, miközben a képernyő- és mobil üzletág profitja csökkent. A chip üzletág üzemi eredménye rekord magasságba, 8 billió wonra emelkedett, szemben a tavalyi 2,6 billióval. A nagy ugrás részben annak tudható be, hogy jelentősen nőtt a kereslet a magas teljesítményű eszközök iránt, aminek következtében emelkedtek az árak is, így nőtt a profit marzs is. A kereslet egy részét a Bitcoin és egyéb kriptodeviza-bányászok adják, akiknek egyre erősebb gépek kellenek a tevékenységhez. A befektetők nem reagáltak érdemben a negyedéves jelentésre, a Samsung-papírok árfolyama stagnált.