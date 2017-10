Remek híreket várhatunk a Moltól

Erős eredményszámokat közölhet a 2017. harmadik negyedéves tevékenységéről a Mol. Az elemzői konszenzus szerint az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA 5 százalékkal haladja majd meg a 2016 harmadik negyedéves számot, az üzemi eredmény 7 százalékkal, az adózott eredmény pedig masszív 16 százalékkal 78,1 milliárd forintra emelkedhet éves összevetésben, míg negyedéves összevetésben mindhárom mutató csökkenést jelez.

Mik hatottak az eredményre?

Kutatás-termelés

Finomítás-kereskedelem

Fogyasztói szolgáltatások

A Mol 2030-as stratégiájának aktuális fejleményeiről a Portfolio Energy Investment Forum 2017 konferencián is szó lesz. Még nem késő regisztrálni. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Ami az egyes üzleti területeket illeti, az upstream (kutatás-termelés) tisztított EBITDA-ja robusztus, 15 százalékos javulást mutathat 2016 harmadik negyedéhez képest. A downstream (finomítás-kereskedelem) tisztított EBITDA-ja kisebb, 2 százalékos mértékben bővült, míg a gáz üzletág soron 8 százalékos csökkenés várható. Az idei évben önálló üzletággá átsorolt fogyasztói szolgáltatások szegmens pedig 4 százalékkal növelhette tisztított EBITDA-ját az egy évvel korábbi bázissal összehasonlítva.jellemzően volatilis kereskedésben, de egyértelműen magasabb szintekre kerültek az árfolyamok 2017 harmadik negyedévben, mint akár 2016 harmadik negyedében, akár az idei második negyedben. A Brent átlagos hordónkénti árfolyama 52,1 dollár volt a megelőző negyed 49,8, valamint az egy évvel korábbi 45,8 dollárhoz képest. Ez természetesen kedvezően hatott az upstream üzletág eredményeire, ami részben tükröződik is a számokban.a forint a dollárral szemben az idei harmadik negyedben több éves csúcsra erősödött, az USD/HUF árfolyam tehát mind az egy évvel korábbi, mind a megelőző negyedéves árfolyamoknál érdemben alacsonyabban alakult. A forint erősödése felemásan hat a társaság pénzügyi eredményeire; az alapvetően dollár bevételek forintra váltását kedvezőtlenül befolyásolja, de értelemszerűen mérsékli a dollárban elszámolt költségeket.a Brent árfolyamának változásai alapján a készlet átértékelődési hatás 2017 harmadik negyedében pozitívan befolyásolhatta az üzletág eredményeit. Az aktuális és a megelőző negyedév ebből a szempontból meghatározó utolsó hónapjaiban regisztrált átlagos olajár alakulását tekintve a Mol vélhetően viszonylag alacsonyabb áron tudta beszerezni a finomítói feldolgozásra szánt olajat, és magasabb áron tudta a késztermékeket piacra vinni.A Brent típusú nyersolaj ártöbblete valamelyest mérséklődött az egy évvel korábbi, valamint a megelőző negyedévhez képest egyaránt. A változás - amelynek mértéke nem jelentős - elvileg nem kedvez a Mol eredményeinek, mivel a vállalat finomítói nyersanyagai között az Ural dominál, míg a finomított termékek árát a Brent típusú olaj alakulása határozza meg nagyrészt.az árfolyamváltozások hasonlóan befolyásolják a downstream üzletág eredményeit, mint az upstream fent részletezett esetében.a mutató 2017 harmadik negyedében 7,3 dollár/hordó körül alakult, jócskán felülmúlva a megelőző negyedéves (6,4 dollár/hordó), illetve az egy évvel korábbi (4,7 dollár/hordó) árrést, ami pozitívan hathatott az eredményekre.az integrált petrolkémiai margin viszont nagy mértékben csökkent negyedéves és éves összevetésben egyaránt. A kialakult 498,4 euró/tonnás margin mintegy 15 százalékkal marad el a 2017 második negyedéves és a 2016 harmadik negyedéves mutatótól, ami negatívan befolyásolja az üzletág eredményeit.a hazai és a régiós üzemanyagpiac továbbra is bővül, ami nyilvánvalóan támogatólag hat az üzletág és a Mol eredményességére.a Mol számára meghatározó közép-kelet-európai országokban többnyire lendületesen folytatódik a lakossági fogyasztás bővülése. Márpedig a társaság hosszú távú stratégiája alapján az üzemanyagok mellett a nem-üzemanyag jellegű finomított termékek és az egyéb termékek súlya várhatóan egyre nagyobb lesz majd a kiskereskedelmi tevékenységben, amit például a Fresh Corner koncepció előre haladása is jelez.a bővebb régióban a bérhelyzet hosszabb, erőteljes javulása figyelhető meg, az egyes időszakos kivételektől eltekintve, ami a két előbbi kedvező trend folytatódása, illetve a Mol fogyasztói szolgáltatások üzletágának további erősödése irányában hat.