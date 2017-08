A koreai feszültség miatt nem meglepő módon a negatív tartományban nyitottak a tőzsdék a tengerentúlon is, a Nasdaq 0,8 százalékot, a Dow 0,3 százalékot, míg az S&P 500 0,4 százalékot esett.

Beszakadt a Mol 2017.08.09 14:16

A magyar piac igaz némileg jobban teljesít mint a környező börzék, de a BUX is 0,7 százalékos mínuszban áll, ami a blue chipek közül főként a Mol (1,5%) gyenge teljesítményének tudható be. A teljes képhez itt azért hozzá tartozik, hogy az olajipari vállalat papírjait hatalmasat mentek az elmúlt bő egy hét során, így most némi korrekciót láthatunk. Amit még érdemes kiemelni, hogy a kispapírok közül az Appeninn 12,5 százalékot, míg a CIG Pannonia 3,2 százalékot emelkedett.