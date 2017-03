Repül az idő, már 8 éves a bikapiac

Nyolc évvel ezelőtt 2009. március 10-én érte el mélypontját a világ egyik legfontosabb részvényindexe, az S&P 500, nap végén 676,53 ponton zárt és innen indult az a rali, ami a mai napig tart. A második világháború óta több alkalommal is volt már bikapiac a tőzsdéken, azok közül a jelenleg is tartó a második leghosszabb, már 97 hónapja tart az emelkedés az S&P 500-ban. A listavezető időszak az 1990. október és 2000. márciusa közötti 10 éves periódus, akkor 115 hónapig a bikák uralkodtak és 417 százalékos emelkedés volt az indexben. Jelenleg közel 250 százaléknál tartunk 8 év alatt (tehát még 2 éve van a piacnak arra, hogy azonos időszak alatt felülmúlja a rekordidőszak eredményeit), és senki sem tudja hol lesz a vége.Bár az S&P 500-hoz kötjük a bikapiac születésnapját, érdemes egy pillantást vetni az elsősorban technológiai vállalatokat tömörítő Nasdaq 100-ra, az index az utóbbi nyolc évben 413,9 százalékos növekedést ért el, ezt a kis kapitalizációjú papírokat tömörítő Russel 2000 index követi, 296,2 százalékos emelkedéssel.Az elmúlt 8 évben a BUX index is kiemelkedően teljesített, közel 230 százalékot emelkedett, ezzel a Dow Jones indexet is megelőzte. A hazai index emelkedését három blue chip papír vezette, egyedül a Telekom gyengélkedett, amely 2009 márciusához képest két százalékkal csökkent. Az OTP árfolyama 425 százalékkal nőtt, a Mol 140 százalékot, míg a Richter 179 százalékot emelkedett nyolc év alatt.A nagyobb részvényindexek mellett a nyersanyagok piaca is érdekes érdekes volt az elmúlt években, a palládium árfolyama 280,8 százalékkal, a pamut 112,5 százalékkal, a zab 74,3 százalékkal, a cukor 43,3 százalékkal, a kávé árfolyama pedig 39,2 százalékkal nőtt. Az arany és az ezüst árfolyama közel 30 százalékkal emelkedett.Nem minden nyersanyag árfolyama emelkedett ezen az időtávon, a kukorica árfolyama 1,5 százalékkal, a kakaó 17,1 százalékkal, a búza 25,7 százalékkal, a rizs pedig 47 százalékkal csökkent.A nemesfémek közül a palládiumot emelnénk ki, amely a platina-típusú fémek csoportjába tartozó rendkívül ritka nemesfém, mely általában az arannyal, nikkellel és rézzel együtt fordul elő. A környezetvédelmi szabályozások szigorodása különösképp kedvez az árfolyamának, mivel az egyik legfontosabb felhasználási területe az autók katalizátorának gyártása. Emellett az ékszeriparban hasznosítják, illetve befektetési palládiumot is értékesítenek, de ezek súlya minimális az autóiparhoz képest.