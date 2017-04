Repülőjegyet vettél? Egyáltalán nem biztos, hogy felszállhatsz a gépre

Átlagosan az utasok 5 százaléka marad távol különböző okok miatt.

Évtizedekre visszamenő adatok állnak rendelkezésre, ami alapján meg tudom becsülni, hogy ha például április 11-ére veszel egy turistaosztályú jegyet San Fransiscóból New Yorkba átszállás nélkül, és az időjárás előrejelzés jó időt jósol és még egy pár tényezőt tudok, akkor nagy valószínűséggel meg tudom mondani, hogy milyen eséllyel leszel a gépen

De végső soron mindez azért van, hogy repülhessünk. A légiközlekedés egy nagyon alacsony profit marzzsal működő iparág és ha csak annyi jegyet adnának el minden gépre, ahány hely van, akkor az lenne az eredménye, hogy a 200 férőhelyes gépeken csak 180-an ülnének. Ez pedig végül nagyon megdrágítaná a jegyeket. És még kevesebb utas lenne. És csődbe mennének légitársaságok. És lehet, hogy a végén megszűnne a légiközlekedés.

Csak az Egyesült Államokban mintegy 900 millió utast kell elszállítanuk évente a légitársaságoknak. De nem mindenki jelenik meg a repülőtéren azok közül, akik jegyet vesznek.De az is előfordult már, hogy az utasok 15 százaléka nem jelent meg. Ez pedig nagyon csábító lehetőséget teremt a légitársaságoknak, hogy túlfoglaltassák a gépet.Pont ezért egyszer-egyszer megesik, hogy valami hiba csúszik a számításokba és a vártnál kevesebben maradnak távol, így végül többen akarnak felszállni egy adott járatra, mint ahány hely van. Ilyenkor a légitársaságok önkénteseket keresnek, akik hajlandók lemondani az utazásról, de nem mindig találnak. Tavaly összesen 46 ezer utast szállítottak le amerikai járatokról az utasok akarata ellenére.Tulajdonképpen amikor repülőjegyet veszel egy járatra, mondjuk New Yorkból San Fransiscóba (sőt, még akár ülést is választasz magadnak), nem egy meghatározott gépre foglalsz egy meghatározott ülést. Hanem két város közötti utazásra veszel szolgáltatást. Ezért van az, hogy ha például Londonból utazol és lekésed a csatlakozást New Yorkban, akkor a légitársaság minden különösebb pluszköltség nélkül átfoglal egy másik járatára.Ha "rugalmas" jegyet váltasz, akkor szintén bármikor, akár az utolsó pillanatban is átfoglalhatsz egyik járatról a másikra. Ez különösen az üzleti utasoknál játszik. Nem véletlen, hogy annyira drágák az üzleti jegyek, hogy bár a gépen csak az utasok 12 százalékát adják, de a bevételek 60 százaléka nekik köszönhető. Az üzleti utasoknak a lehető legnagyobb rugalmasságra van szükségük, előfordulhat, hogy sokáig elhúzódik egy meeting, vagy lehet, hogy máshová kell utazni az utolsó pillanatban.Képzeljük el azt az esetet, hogy 200 jegyet ad el a légitársaság a 200 férőhelyes gépére és sok utas nem jelenik meg. Ilyenkor dönthet úgy a légitársaság, hogy üres ülésekkel repül, de üzleti szempontból ez a lehető legrosszabb választás egy olyan iparág szereplőjének, ahol az átlagos nettó profitszint 1 százalék alatti. Hiszen ilyenkor bevételek vesznek el. Minden olyan eset, amikor egy gép nem teljes kapacitáskihasználtsággal működik, az azt jelenti, hogy pénzt veszteget el. Másrészt a fel nem használt jegyek kötelezettségekként jelennek meg a légitársaságok mérlegében és egy bizonytalansági faktort jelent, hogy soha nem tudják, hogy mikor használják fel majd őket az utasok és foglalják újra a járatot. Ezek elkerülése érdekében a légitársaságok statisztikai adatokat használnak arra, hogy annyira megtöltsék a járatokat, amennyire csak lehetséges.Légitársaságok akár 500 dollárt is felajánlanak sokszor, ha valaki hajlandó lemondani a helyéről túlfoglalás esetén. Természetesen ha munkaügyben mész egy meetingre, vagy orvos vagy, aki a betegét látogatja meg, nem fogsz lemondani az útról, de ha nyaralásról van szó, akkor akár még jó üzletet is csinálhatsz vele.Az egyik nagy légitársaság statisztikusa elmondta, még úgy is jobban jár a légitársaság, ha ad egy 500 dolláros utazási vouchert ilyenkor, mintha megkockáztatná, hogy esetleg nem fog teljes kapacitáskihasználtsággal repülni.Sok tényező segíti a légitársaságok statisztikusainak munkáját, amikor azt számolgatják, hogy várhatóan hányan fognak becsekkolni. Például ha egy Super Bowl esemény van Houstonban, akkor várhatóan a repülőjegyeket is nagyobb arányban használják majd fel az utasok. Már csak azért is, hogy ha valaki jegyet vesz a meccsre, az jó eséllyel el is megy rá. Ilyenkor pedig a légitársaságok akkor járnak jól, ha kisebb arányban engedik a túlfoglalást, így kisebb az esélye, hogy le kell szállítani embereket a gépről. Ha egy-két hely üresen marad a repülőn, annak sokkal kisebb a költsége, mint reputációs kockázat, ha esetleg valaki túlfoglalás miatt maradna le a Super Bowl-meccsről. Karácsony és Hálaadás szintén ilyen időszak, ha a család látogatásáról van szó, felszállnak a gépre az emberek. És ha ilyenkor kellene valakit leszállítani a gépről, az lehet, hogy soha többé nem repülne az adott légitársasággal.Egy átlagos keddi napon azonban más a helyzet, könnyebben megtörténhet, hogy valami miatt nem jelenik meg a gépnél egy-egy utas.A különböző rugalmasságot kínáló jegyek között nagyok az árkülönbségek, például ha fapados jegyet veszel, akkor drága az átfoglalás, ha pedig lekésed a járatot, akkor buktad a jegyet. A különböző osztályú jegyekkel az utasoknak megvan a lehetőségük arra, hogy saját maguk válasszák ki a különböző kockázati kategóriákat. És ezzel a légitársaságoknak is egy jelzést adnak arra, hogy mekkora valószínűséggel fognak megjelenni az adott járaton.- mondta el a Techcrunch-nak a megkérdezett statisztikus.A problémák ott kezdődnek, hogy a statisztika az statisztika és bizonyos hibahatárral dolgozik. És ilyenkor megtörténhetnek olyan esetek, mint a United Airlines botránya.