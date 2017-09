Robbantásra felkészülni! Pozíciót megnyitni!

Feszült a helyzet a Koreai-félszigeten, Észak-Korea atombombát robbantott, válaszul Dél-Korea rakétákat lőtt ki

Terjednek az öszeesküvés-elméletek, hogy valaki(k) ezen már megint nagyon szépen keresnek

Úgy mozgatja Kim Dzsongun a tőzsdéket, mint egyszeri magyar kormánypárti politikus a forintot , vagy a szaúdi olajminiszter az olaj árát Ráadásul tudatosan . Ez a legújabb összeesküvés-elmélet, aminek annyi az alapja, hogy egyrészt azt azért lehet tudni, hogy ha valaki egy geopolitikai konfliktus kellős közepébe atomot dob, az nem fogja megnyugtatni a befektetőket, sőt, másrészt annál jobban senki nem ismeri a dolog időzítését, mint az, aki parancsot ad a robbantásra. Innen már csak egy lépés, hogy ezzel pénzt is lehessen keresni, és a tőzsdéken ez nem is nehéz. Ráadásul nem is kell nagyon túlgondolni a megfelelő termék kiválasztását, hogy vajon hogyan hat a robbantás az egyiptomi font dél-afrikai rand keresztárfolyamra, bőven elég beshortolni valamelyik fontosabb részvényindexet (a mindig hisztis DAX például ideális), vagy ami még kézenfekvőbb, belongolni a legismertebb volatilitásindexet, a VIX-et, főleg akkor, amikor évtizedes mélypontok közelében áll a volatilitás