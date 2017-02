Robottaxikat fejlesztő cég menne tőzsdére

Az eredeti tervek szerint már tavaly sor került volna az IPO-ra, azonban a cég bizalmas információi néhány nappal a kibocsátás előtt kiszivárogtak, így kénytelenek voltak visszalépni. Hisashi Taniguchi, a cég vezére viszont most bejelentette, újra elindítják a folyamatot, amint elégedettek lesznek a belső biztonsággal.A ZMP szerint az önjáró taxik fejlesztése sínen van, ugyanis már 2016-ban elkezdték őket tesztelni nyilvános utakon, ezért nincs okuk a kapkodásra. Az általuk fejlesztett automatizált vezetési rendszer lézereken és sztereó kamerákon alapul, amely természetesen érzékeli a gyalogosokat, akadályokat és egyéb járműveket az úton. A globális piacot tekintve két fő versenytársuk van: az amerikai nuTonomy és a kínai Future Mobility.De mégis milyen szolgáltatást kínál majd a Robot Taxi? Hasonlóan az Uber által használt technológiához csupán egy okostelefonra lesz szükségük a tokiói olimpia látogatóinak. A GPS jel alapján beméri, hogy pontosan hol állunk, megérkezik és automatán nyíló ajtókkal invitál a beszállásra. Természetesen élő forgalmi információk alapján választja ki a legoptimálisabb utat a célig, miközben kellemes környezetet biztosít.Azonban rövid idő alatt hosszú utat kell megtennie az ígéretes startup-nak, hiszen nem elég kifejleszteni a megfelelő prototípust, ki kell fejleszteni a szolgáltatási rendszert és számos engedélyt be kell szerezni a különböző hatóságoktól.Érdekesség, hogy a cég portfoliójában drónok és automatizált babakocsik is szerepelnek. Több lábon állnak, ugyanis az általuk fejlesztett technológiával szeretnének betörni többek között a logisztikai, mezőgazdasági és egészségügyi piacra is.