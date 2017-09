Rommá keresik magukat a punkok az új őrületen

Amikor egy szimbólum saját életre kel

A dolog érdekessége, hogy a zenekar tagjai valószínűleg kevés dolgot szerettek volna ennél jobban elkerülni: a hetvenes évek punkmozgalmának kultikus alakjaiként éppen a kommercializmus ellen emelték fel a szavukat.

De ki profitál mindebből?

Johnny egész életében arra törekedett, hogy a világ legjelentősebb zenekarában játsszon, a pólóeladások alapján talán megvalósult ez az álma

Reménykedem benne, hogy ha tetszik nekik a logó, akkor talán utánanéznek a zenekarnak, aztán talán egy lemezt is megvesznek. Tényleg jó az a logó, és én is többször is sétáltam már el olyan gyerekek mellett, akiken ilyen póló volt. Néha még meg is dicsérem, hogy klassz, de semmi reakció. Fogalmuk sincs mi az. De nem baj, engem nem zavar, egyszer hátha rátalálnak a zenére is

A divattrendek alapján itthon is egyre több a Ramones-rajongó, miközben. Logójuk azonban saját életet él. Külföldön évekkel ezelőtt elindult az őrület akkor, amikor elsőként a H&M és a Next kezdte árulni a klasszikus pólókat, de ma már egy Tescóban sem kell meglepődni, ha belebotlunk.Valószínűleg kevesen tudják, hogy a Ramones 1996-ban feloszlott, és még kevesebben tudnak akár csak egyetlen számot is mondani a zenekartól. Ennek ellenére milliók hordják a logójukkal ellátott pólót, amit Arturo Vega, a zenekar egykori világosítója tervezett 1978-ban. A szimbólumot az amerikai elnöki címerről koppintották. Az érdekesség, hogy, utoljára a magyar származású Tommy Ramone (Erdélyi Tamás) 2014-ben.A marketingszakemberek szerint részben amiatt kelt önálló életre a zenekar logója, mert a klasszikus felállásból már senki sem él. Az őrület ugyanis akkor kezdődött, amikor 2001-ben Joey Ramone elhunyt, és egy amerikai üzletlánc rögtön berendelt tízezer darabot a pólóból. Onnan pedig már nem volt megállás, óvatos becslések szerint is több százezer darabot adtak el belőle világszerte, de készült olyan kimutatás is, mely szerint. És ez csak a kezdet, ma már a gördeszkáktól kezdve a strandpapucsig mindent lehet kapni Ramones-logóval.A jelenségről a Spin című zenei szaklap már 2008-ban írt egy cikket, akkor arra jutottak, hogy a Ramones a Rolling Stones és a Pink Floyd mögött a harmadik legjelentősebb zenekari brand az Egyesült Államokban. Mindezt úgy sikerült összehozni, hogy a zenekarnak még csak egy aranylemeze sem volt pályafutása során, a Nielsen SoundScan adatai szerint a legtöbb példányban eladott 2007-es Best of-albumból is kevesebb mint negyvenezer példány fogyott.Ahogy említettük, a Ramones klasszikus felállásából már senki nem él, így az ő örököseik gazdagodnak most meg a pólóeladásokból. Hivatalosan a Ramones Productions Inc. kezeli a zenekar jogait, mely akkor jött létre, amikor a banda feloszlott. A társaság profitját pedig a korábbi tagok örökösei között osztják szét. A cég elnöke jelenleg Linda Ramone, aki Johnny Ramone özvegyeként kezeli a vagyont. A társtulajdonos pedig Joey testvére, aki az öröksége felett rendelkezik.- mondta Linda egy 2008-as interjúban.A Spin cikkében idézik Mickey Leigh nyilatkozatát: Joey Ramone testvére, és a Ramones márkanév társtulajdonosa azt mondta, hogyAz örökösök mellett azoknak sem megy rosszul, akik ugyan a klasszikus felállásban nem voltak benne, de később csatlakoztak a bandához, hiszen ők is kapnak a nyereségből. A Marc Bell néven született Marky Ramone például két ízben összesen 16 évig volt a zenekar tagja dobosként, ma pedig nyilatkozta az Indexnek Marky Ramone 2013-ban, amikor hazánkban koncertezett.Az örökségen persze sikerült összeveszni az elmúlt években, a márkanév két tulajdonosa ma gyakorlatilag csak ügyvédeken keresztül kommunikál egymással. Mindezek tetejébe tavaly a banda 1983 és 1987 közötti dobosa, Richie Ramone is beperelte a Ramones Productionst, és 900 ezer dollárt követel a cégtől az elmaradt jogdíjak miatt.