Rövid történet egy elátkozott tőzsdéről, amin az utóbbi évek ralija sem segített

Alapvetően jó a hangulat idén a tőzsdéken, ennek ellenére több olyan piac is van ami nagyot esett.

A legnagyobb esést a kenyai részvényindex szenvedte el, amely az idén már közel 7 százalékot gyengült.

Idén év elején alapvetően jó a tőzsdéken a hangulat, a világ vezető európai és amerikai részvényindexei jellemzően mérsékelten emelkedtek, de vannak olyan piacok is, amelyek nagyot estek az idén, ezek közül is a legrosszabbul a kenyai tőzsde szerepelt.

Az NSE All Shares index folytatva a tavalyi 8,5 százalékos esését, idén további 6,9 százalékot gyengült, aminek persze több oka is van: a belföldi befektetők, főként a nyugdíjalapok az elmúlt két évben tapasztalt hatalmas volatilitás miatt sokat veszítettek az értékükből, így most a biztonságosabbnak tartott eszközök, például az államkötvények felé fordultak. A külföldi befektetők pedig a pálya szélére húzódtak, amíg tovább nem csökken a részvények értékeltsége és olcsóbban nem juthatnak a papírokhoz. Továbbá azért sincs könnyű dolguk a befektetőknek, mert a kenyai shilling is nagyon volatilis, ráadásul az elmúlt években folyamatosan gyengült a dollárral szemben. Az már csak hab a tortán, hogy augusztusban lesznek a választások, ami tovább növeli az országban a bizonytalanságot.

Az egyedi részvények között is láthatunk kiugró számokat, az ország egyetlen tőzsdén jegyzett kiskereskedelmi lánca, az Uchumi Supermarkets 21,5 százalékot, míg Kenya legnagyobb médiacége, a Nation Media Group 19,4 százalékot esett.Összességében a kenyai tőzsdének sem megy jól a szekér, a börze vezetése még novemberben figyelmeztette a befektőket, hogy a profit jóval rosszabbul alakulhatott a vártaknál. Ennek ellenére a tőzsde elnöke, Geoffrey Odundo szerint még az idén fordulat állhat be a piacon, mindent megtesznek annak érdekében, hogy csábítobbá tegyék a börzét a külföldi befektetők számára. Ennek eredményeként sok ETF kerül bevezetésre, sőt letéti jegyeken keresztül külföldi vállalatok papírjaival is lehet majd a közeljövőben kereskedni az NSE-n.A részvények értékeltsége a Bloomberg adatai alapján 2009 óta nem látott mélységekben jár, így persze akadnak olyan elemzők akik látnak fantáziát az egyedi vállalatok között. Az Exotix Pertners szerint például a likvid részvények közül Kelet-Afrika legnagyobb telefonszolgáltatója, a Safaricom és a legnagyobb eszközértékkel rendelkező bank, a KBC Group papírjai is a jó befektetési lehetőségek között vannak.