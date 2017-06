Saját sorozatokat indítana a Facebook

A The Wall Street Journal szerint a nyár vége felé indíthatja el a saját gyártású show-ját a Facebook, amit részenként 3 millió dollárból fog elkészíteni. Valószínűleg részenként publikálná őket és nem egy egész évadot tenne egyszerre elérhetővé, mint ahogy a Netflix és az Amazon teszi.Egyelőre a Facebook egy játékshowra és egy kapcsolati drámára jelentkezett be, amelyekkel a 13-34 éves korosztályt célozná meg. A társaság egyelőre nem kommentálta a híreket.A nagy technológiai cégek közül egyre többen beszállnak a tartalomgyártásba, például az Apple is. Az Apple a Sony két alelnökét, Jamie Erlichtet és Zack Van Amburgot alkalmazta, hogy a videós tartalom fejlesztését támogassák. Az Apple múlt héten el is indította a régóta várt televíziós sorozatát, ami a "Planet of the Apps" néven futó valóságshow.