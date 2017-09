Sikerült a bravúr a németeknek, csődbe vitték a második legnagyobb légitársaságukat

Mi folyik a légiközlekedésben?

A terrorfenyegetettség ellenére tombol az utazási kedv a világban, köszönhetően az utazási költségek csökkenésének és az útvonalválaszték bővülésének. Idén az új célállomások száma 4 százalékkal növekedhet és a járatsűrűség is nő, az átlagos jegyár pedig 64 százalékkal csökkent az elmúlt 20 évben, ami mind az utasforgalom fellendülését segíti - becsli az IATA.

Az olajár alacsony, a globális gazdaság pedig még mindig növekszik, a kettő együtt pedig kivételesen jó környezetet teremt a légitársaságoknak világszerte. A profitok szárnyalnakés alapvetően jó most légitársaságnak lenni, még ha nem is a legerősebb profit marzzsal működő szektor:

A várakozások szerint idén a globális utasforgalom 7 százalék körüli dinamikával növekedhet, hasonlóan az elmúlt két évhez. Összesen a világ GDP-jének 1 százalékát költhetik el az emberek idén utazásra.

A repülőgépek férőhely-kihasználtsága soha nem látott magasságokba emelkedett.

És még tartogat lehetőségeket az iparág, mert olyan korlátok vannak, amelyek indokolatlanul megnövelik az utazások költségeit, például a vízumok és a különböző szabályozások. Biztató, hogy az országok egyre nyitottabbak a vízumok tekintetében.

A tartósan alacsony olajár kedvez a légitársaságoknak, hiszen a legfontosabb költségtényező. És bár az OPEC-megállapodás miatt emelkedhet az olajár, ez úgy tűnik,

hogy csak lassan, fokozatosan valósul meg.

A légitársaságok elkezdték takarékosabb gépekre cserélni a flottájukat, például az idei évre megrendelt gépek fele a régi gépek leváltására megy. Ennek köszönhetően pedig egyre kisebb az üzemanyag súlya a bevételekben.

A legnagyobb profitot az észak-amerikai légitársaságok mutathatják fel, köszönhetően az elmúlt években lezajlott konszolidációnak, amihez képest az európai piac nagyon fragmentált. Az öt legnagyobb európai légitársaságnak összesen mindössze 46 százalékos piaci részesedése van, ezzel szemben az Egyesült Államokban a négy legnagyobb a piac kétharmadát birtokolja.

A magas szabályozói költségek és a "Nyitott égbolt" okozta erős verseny miatt a nullszaldóhoz szükséges férőhely-kihasználtság Európában a legmagasabb. De a régióban a terrorfenyegetettség erősödése kissé visszavetette az utazási kedvet.

Az ázsiai és a közel-keleti légitársaságoknál a legmagasabb a növekedés, az afrikai légitársaságok viszont évek óta veszteségesek.

Miért nem ment az Air Berlinnek?

Air Berlin: így kezdődött Az Air Berlint 1978-ban alapította nyugat-berlini központtal egy oregoni pilóta, aki korábban a PanAm pilótája volt. Egyetlen Boeing 707-es repülőgéppel kezdte meg a működését. Később úgy döntöttek, hogy átállnak a Ryanair és az easyJet által felfuttatott diszkont légitársasági modellre, de nem tudtak lépést tartani a piaccal és a Lufthansától sem igazán sikerült piaci részesedést szerezniük. Egy "hibrid" modellt kezdett alkalmazni az Air Berlin, megpróbálta a diszkont légitársaságok és a hagyományos légitársaságok közé pozícionálni magát azzal, hogy teljes körű szolgáltatást kínált és egyfajta "prémium légitársaságként" eladni magát. Az Air Berlin részvényeit 2006-ban vezették be a tőzsdére.

Az alapvetően kedvező piaci környezet ellenére az Air Berlin mégis elbukott. Bár tény, hogy Európában nincsenek túl könnyű helyzetben a légitársaságok. Az egyes régiók közül Ázsiában nagy a növekedés, viszont az amerikai légitársaságoknak megy a legjobban. Az európai piacot pedig az erős versenyt és a széttöredezettség jellemzi:Bár légiközlekedés nem könnyű üzlet, most ritka kedvező a környezet a légitársaságok számára. Csak jól kell menedzselni a céget. Úgy tűnik, hogy ez az, ami az Air Berlinnél nem sikerült.Az európai légitársaságok kifejezetten alacsony profit marzsokkal működnek, amiről egyrészt tehet az erős verseny, másrészt a magas szabályozói költségek. A piac nagyon töredezett, sok-sok kis regionális légitársaság van még mindig, akik próbálnak boldogulni, de kérdés, hogy meddig tartanak ki. A Ryanair vezérigazgatója egyenesen azt jósolja, hogy pár éven belül már csak 4-5 nagy légitársaság fog megmaradni, a többi pedig csődbe megy, vagy beolvad valamelyik nagy csoportba.

Az európai légitársaságok közül a diszkont légitársaságok tudnak igazából értékelhető profit marzsokat felmutatni, még a nagy hagyományos légitársaságok, mint a Lufthansa, az IAG, vagy az Air France-KLM is azzal küszködött az elmúlt években, hogy nyereségbe fordítsák a céget. Most az alacsonyabb üzemanyagárnak köszönhetően ez többé-kevésbé sikerült is.

Az Air Berlin valahová a két modell közé célozta magát, "prémium diszkont légitársaság" akart lenni.

De úgy tűnik, hogy ez nem volt kifizetődő. Az utasforgalom bár emelkedő trendet mutatott, mégis hatalmas veszteségeket halmoztak fel az elmúlt években. 2011 óta összesen 6 milliárd eurót égettek el a készpénzükből. Így nem csoda, hogy a nagytulajdonos, az Etihad Airways megunta a folyamatos tőkeinjekciókat.

Az Air Berlinnél a költségszint nem olyan volt, ami a fapados légitársaságokra jellemző. A diszkont légitársaságok üzleti modelljének lényege, hogy a flotta maximális kihasználtsággal működik, a gépek gyakorlatilag egész nap úton vannak. Eközben igyekeznek költségeiket alacsonyan tartani, például azzal, hogy az olcsóbb másodlagos repülőterekre repülnek és egységes flottát működtetnek, a gépeket pedig igyekeznek annyira feltölteni, amennyire lehetséges.Ezzel szemben az Air Berlin olyan egy utaskilométerre jutó költséggel működött, mint a Lufthansa. A jegyárakban viszont igyekezett felvenni a harcot az európai diszkont légitársaságokkal, az egy utaskilométerre jutó bevétel közelebb állt például az easyJethez.

a csőd idején 1,2 milliárd eurós nettó hitelállománya volt és a saját tőke is negatív volt.

Ennek eredményeként az utasforgalom növekedése mellett a bevételek öt éve csökkentek, a veszteségek pedig egyre nagyobbak lettek. Évek óta égeti a készpénzt a légitársaság,

Az Etihad még 2012-ben vásárolt 29 százalékos részesedést az Air Berlinben. Az Abu-Dzabi központtal működő légitársaság azt remélte, hogy kisebbségi részesedések vásárlásával bővítheti majd a hálózatát, ezzel egyre több átszállási lehetőséget kínálva az utasainak. De a stratégia nem volt túl kifizetődő, tavaly közel 2 milliárd dolláros veszteséget csinált a közel-keleti légitársaság.

Az utolsó napok

Mi lesz az Air Berlin sorsa?

Összesen 6 érdeklődő van a Air Berlin eszközeire a Telegraph adatai szerint a szeptember 15-i határidő előtt. A Lufthansán, Niki Laudán, az easyJeten és a Ryanairen kívül például a Thomsas Cook Condor nevű leánya is.

Az Etihad hivatalos indoklása szerint nem kíván többé pénzügyi támogatást nyújtani az Air Berlinnek, miután az elmúlt hónapokban korábban nem látott ütemben kezdett romlani a légitársaság pénzügyi helyzete. Ez annak fényében intő jel volt, hogy mindez nyáron történt, amikor a légitársaságok könnyedén tudnak pénzt termelni, hiszen szezonálisan ez a legerősebb időszakuk.A csőd bejelentésére az Air Berlin részvényeinek árfolyama hirtelen a felére zuhant és a kötvények értéke is soha nem látott mélypontra süllyedt.Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen az Air Berlinnek nincsenek értékesíthető eszközei. A repülőgépeit lízingelte, nem a saját tulajdona volt, leginkább csak a leszállási jogokban lehet még érték.A csőd után vevőket keresnek a légitársaságra, addig is a német állam 150 millió eurós áthidaló hitellel segíti meg a céget. Ez kitarthat novemberig, így elkerülheti a leállást a légitársaság, ami végzetes lehetne a márkanévre.Több szektortárs is bejelentkezett az Air Berlin megvásárlására, vagy legalábbis egyes részeire. Az easyJet a németországi rövid távú járatokra pályázik, míg a Lufthansa az osztrák leányvállalat, a Niki iránt érdeklődik. Amire egyébként a céget alapító egykori Forma 1-es pilóta, Niki Lauda is ajánlatot tenne a pletykák szerint. A Ryanair viszont a saját közlése szerint az egész Air Berlint felvásárolná úgy, ahogy van.Úgy tűnik, hogy idén ismét beindult a konszolidáció az európai légiközlekedésben. Az Air Berlin már a második nagy európai légitársaság, ami idén csődbe megy. Májusban az Alitalia jelentett csődöt (kevesebb mint egy évtized alatt már a második alkalommal), amire szintén a Ryanair jelentkezett be vevőként. Hosszú távon ez a megmaradó légitársaságoknak kedvez, hiszen magasabb megtérülést eredményez a szektorban, amivel vonzóbb lesz a befektetők szemében is.